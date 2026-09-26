La segunda 'Marcha por la Dignidad' recorre el centro de Madrid en apoyo a Ceuta y para exigir elecciones ya

Cientos de personas portan pancarta con lema 'La corrupción tiene un precio. No más impunidad. Dimisión y elecciones ya' durante una manifestación para expresar apoyo a Ceuta y exigir la celebración de elecciones generales - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Varios miles de personas participan desde las 10.00 horas en la segunda 'Marcha por la Dignidad' en Madrid para denunciar la gestión del Gobierno en la crisis en Ceuta y pedir la convocatoria de elecciones generales ya con garantía de que "serán limpias" ante la "creciente sospecha de que el Gobierno prepara un pucherazo electoral".

Esta marcha, que ha convocado Sociedad Civil Española (SCE), entidad que aglutina a más de 150 asociaciones civiles, arrancó en la Plaza de Cibeles de Madrid y el recorrido discurre por la calle Alcalá, Gran Vía, Princesa para concluir en el Arco de la Victoria, en Moncloa.

En la manifestación participan el líder de Vox, Santiago Abascal, y dirigentes del PP con su secretario general, Miguel Tellado, a la cabeza.

Abascal ha afirmado que el Gobierno "no ha hecho nada" desde que se produjo la entrada los inmigrantes a finales de julio para arreglar la situación de Ceuta más que decirle a sus habitantes que "tienen que acostumbrarse a una realidad estructural".

En este contexto, ha proclamado su "desconfianza" ante "cualquiera de las acciones" de un Ejecutivo que, a su juicio, "obedece a los intereses de Marruecos". "No sabemos el tiempo que va a durar la situación. Lo que sí sabemos es que cada vez hay más problemas en Ceuta", ha proseguido, después de volver a acusar al Gobierno de seguir "promoviendo la invasión migratoria".

Además, se ha mostrado convencido de que el Gobierno no sabe realmente cuántos inmigrantes menores hay solos en Ceuta "porque no ha hecho las pruebas de edad" y porque "mienten en todas partes". En todo caso, ha reiterado que lo que hay que hacer con estos niños y adolescentes que "han entrado irregularmente" en España es "mandarlos con sus padres a Marruecos", un país que, ha recordado, ha dicho que quiere su retorno.

"EL GOBIERNO HA DELINQUIDO"

El secretario general del PP ha asegurado que en España no hay un Gobierno serio, sino un Ejecutivo que está centrado en defenderse ante los casos de corrupción que le asedian y que "ha delinquido para tapar sus propios delitos".

En su opinión, en la crisis de Ceuta ha habido "una responsabilidad evidente" del Gobierno. "Ha habido una dejación de funciones, una negligencia máxima, porque sabía lo que iba a pasar y no actuó. Y lo sabían porque había informes previos que lo advertían", ha subrayado.

LO QUE DICE EL MANIFIESTO

En el manifiesto de esta movilización se pide "la convocatoria inmediata de elecciones generales para que el pueblo español manifieste su voluntad libremente". "Acabemos en las urnas con Pedro Sánchez y enviemos a su régimen podrido al basurero del olvido del que nunca vuelva a salir. Nos va en ello nuestra Nación y nuestro futuro", afirman los convocantes en el texto.

Además, reclaman "garantía de que las elecciones serán limpias y de que "no habrá adulteración del censo", ante la "creciente sospecha de que el Gobierno prepara un pucherazo electoral mediante maniobras torticeras", en alusión a las nacionalizaciones con la llamada 'ley de nietos'.

En tercer lugar, abogan por el inicio "sin más dilación en el Congreso del procedimiento previsto en el artículo 102 de la Constitución para juzgar al presidente del Gobierno por traición y por atentado contra la seguridad del Estado". Se trata de una petición que ha venido realizando Vox en las últimas semanas, tras su gestión en la crisis de Ceuta, pero que el PP ha rechazado hasta ahora, remitiéndose al procedimiento judicial abierto en la Audiencia Nacional.

Los convocantes de esta marcha consideran que "los ceutíes y también los melillenses necesitan respuestas contundentes y urgentes". "Nos dan cada día un valioso ejemplo luchando por su tierra y por sus familias con dignidad y coraje", añaden.

Por eso, en el manifiesto piden "la aplicación inmediata del instrumento legal procedente para la militarización de la plaza y la expulsión a Marruecos de la totalidad de los invasores". "Para secundarles en su combate contra la invasión de su ciudad nuestra próxima cita será en Barcelona el 12 de octubre, Fiesta Nacional y de la Hispanidad", agregan.

PP Y VOX YA APOYARON OTRA MARCHA EL 23 DE MAYO CONTRA SÁNCHEZ

Cargos del PP y Vox ya asistieron el pasado 23 de mayo a la primera 'Marcha por la dignidad' convocada por Sociedad Civil Española para pedir la dimisión "inmediata" del presidente del Gobierno por el "desastre" al que, a su juicio, está llevando a España.

Entonces, esa marcha --con el lema '¡Sánchez, dimisión ya!" se inició desde la madrileña Plaza de Colón y terminó también en el Arco de Moncloa. Fue secundada por unas 40.000 personas, según indicaron fuentes de la Delegación el Gobierno en Madrid.

El 23 de mayo, también Abascal encabezó la delegación de Vox en esa movilización pero Alberto Núñez Feijóo no asistió, ya que ese día acudía al congreso del PP en Baleares. Los 'populares' enviaron a la portavoz del Grupo Popular en el Senado, que volverá a estar en la de este sábado.

Tanto Feijóo como Abascal sí que asistieron a la concentración que se convocó el 2 de septiembre en Cibeles, coincidiendo por el Día de Ceuta, para apoyar a la ciudad autónoma tras la avalancha de migrantes irregulares de los días 30 y 31 de julio.