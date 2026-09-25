Última hora de la crisis migratoria en Ceuta 2026, en directo: Marruecos, menores y asentamientos en playas y túneles

Archivo - Varios migrantes saltan la valla que hace de frontera entre Ceuta y Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado de que el Gobierno tiene filiados un total de 2.383 menores no acompañados en Ceuta y ha insistido en que la prioridad es la reagrupación familiar en la Península o en Marruecos.

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