Seis detenidos en una operación contra el tráfico de drogas en Vizcaya, Cantabria y Barcelona - GUARDIA CIVIL

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a seis personas e investiga a una séptima por su presunta implicación en delitos contra la salud pública -tráfico de drogas-, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La operación 'Cantabizk', desarrollada en las provincias de Vizcaya, Cantabria y Barcelona, ha permitido desmantelar una organización delictiva dedicada a la distribución de sustancias estupefacientes, principalmente en Vizcaya, que contaba con una estructura organizada, reparto de funciones entre sus integrantes y conexiones con proveedores de otras provincias.

Como resultado de la investigación, además de diferentes cantidades de cocaína, hachís y MDMA, se ha intervenido, --escondido en las propiedades y vehículos--, más de 390.000 euros en efectivo.

Paralelamente a las actuaciones contra el tráfico de drogas, los investigadores han desarrollado actuaciones dirigidas a esclarecer el presunto blanqueo de los beneficios económicos obtenidos mediante la actividad delictiva.

En este ámbito, la autoridad judicial ha acordado el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a miembros de la organización con un saldo conjunto de 200.000 euros, así como bienes muebles valorados en 3.600.000 euros.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vizcaya, bajo la dirección de la Sección Civil y de Instrucción del Juzgado de Instrucción número 3 de Barakaldo.

INICIO Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se inició a raíz de diversas informaciones obtenidas por los guardias civiles, que apuntaban la existencia de un grupo organizado dedicado al tráfico de drogas, con actividad en distintas localidades de Vizcaya, Cantabria y Cataluña.

Las labores de investigación permitieron identificar a los presuntos integrantes de la organización, determinar sus funciones y establecer los lugares que podrían estar siendo utilizados para el almacenamiento y distribución de sustancias estupefacientes.

Durante la investigación, los guardias civiles comprobaron que los integrantes del grupo adoptaban importantes medidas de seguridad para dificultar la labor policial, como la utilización de diferentes vehículos, algunos de ellos provistos de compartimentos ocultos, así como la celebración de encuentros en lugares discretos con duración de pocos minutos.

La organización desarrollaba su actividad con bases principalmente en localidades como Leioa y Gallarta, manteniendo conexiones con Castro Urdiales (Cantabria) y la provincia de Barcelona, siendo desde ésta última donde presuntamente se abastecía de sustancias estupefacientes para su posterior distribución.

SEIS DETENIDOS Y OCHO REGISTROS

El pasado 18 de noviembre, la Guardia Civil llevó a cabo la fase de explotación de la operación, realizando seis registros domiciliarios y dos en locales, distribuidos entre las provincias de Vizcaya, Cantabria y Barcelona.

Como resultado del dispositivo policial, fueron detenidas seis personas y otra resultó investigada por su presunta participación en los hechos delictivos. Durante los registros, los agentes intervinieron 391.645 euros en efectivo, además de cocaína, metanfetaminas y hachís.

Asimismo, se intervinieron seis vehículos, dos de ellos dotados de compartimentos ocultos para el transporte de sustancias, una pistola del calibre 22, un puño americano, tres relojes de lujo, diez teléfonos móviles, básculas de precisión y diverso material destinado al envasado de dosis de droga. Entre los bienes relacionados con la investigación también figuran vehículos de alta gama.