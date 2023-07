Sémper, a Abascal tras tildar al PP de huevo kinder: "Vox es un huevazo sorpresa al votar en Murcia con la izquierda"

Cree que Vox no va a dejar de "hacer 'voxadas'" pero se trata de que "no impacte" en el día a día de las políticas públicas en las CCAA



MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de campaña del PP y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, ha asegurado este lunes, después de que el presidente de Vox, Santiago Abascal, tildase al PP de huevo kinder sorpresa porque "no sabes lo que te va a tocar", que Vox es "un huevazo sorpresa" como muestra el hecho de que en Murcia haya votado con la izquierda en contra de la investidura del candidato del PP, Fernando López Miras.

Este domingo, en un acto en Mérida, Abascal sacó pecho del acuerdo en Extremadura y dijo que ha quedado demostrado en Extremadura que quien vota a Vox elige "un voto seguro y sabe qué va a pasar". Sin embargo, calificó al PP como "kinder sorpresa" porque "no sabes lo que te va a tocar", recordando sus pactos con el PRC en Cantabria o conversaciones con Teruel Existe en Aragón. "El que vota a Vox sabe lo que vota, el que vota al PP juega a la lotería", insistió.

Al ser preguntado por esas declaraciones de Abascal en una entrevista en La Sexta, que ha recogido Europa Press, Sémper ha puesto en valor sus pactos "a lo largo y ancho de toca España" con partidos como Coalición Canaria en Canarias o el Partido Regionalista en Cantabria, de la misma manera que ha recordado que el PP ha "hecho alcalde" a un socialista en Barcelona.

Y con Vox, ha proseguido, han llegado a acuerdos de gobierno en la Comunidad Valenciana y Extremadura. "Somos un partido con capacidad de interlocución con otras formaciones políticas, siempre y cuando acordemos cuestiones que no sean un paso atrás en ninguna de las materias que para nosotros son fundamentales", ha afirmado, para subrayar que el PP no ser como Pedro Sánchez y "pactar a cualquier precio".

"Y hoy precisamente en Murcia pues se ha evidenciado también que estos del Kinder sorpresa en lugar de Kinder un huevito son un huevazo sorpresa porque hoy han votado con la izquierda para que no haya un cambio y para que no pueda gobernar Fernando López Miras en Murcia. Esto sí que es verdaderamente sorprendente", ha exclamado Sémper.

Así se ha pronunciado después de que los votos en contra de los nueve diputados de Vox en la Asamblea Regional de Murcia hayan tumbado la posibilidad de Fernando López Miras de ser investido en segunda votación como presidente de la Comunidad, abriendo la posibilidad a nuevas elecciones en la región.

NUEVO CASO DE VIOLENCIA MACHISTA

Ante el nuevo caso de violencia machista en Valencia y que Vox no esté en ese acto de condena, Sémper ha indicado que pactar con el PP "a Vox no le hace mejor". "Aquí de lo que se trata es de que no le haga peor al PP. Y las políticas contra la violencia machista, las políticas en definitiva en defensa de la igualdad de hombres y mujeres o de cualquier ciudadano independientemente de cuál sea su orientación sexual o cuál sea su religión o cualquier otra circunstancia, están garantizadas por el Partido Popular", ha agregado.

En este sentido, el dirigente del PP ha asegurado que "Vox no va a dejar de hacer 'voxadas'" pero se trata de que "no impacte en la realidad del día a día de las políticas públicas que se desarrollan en las comunidades autónomas". Según ha añadido, eso es lo que "garantiza" el PP.