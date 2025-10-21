El Senado elige a Concha Andreu como nueva vicepresidenta segunda de la Cámara Alta en sustitución de Fernández Vara

Archivo - La expresidenta de La Rioja y ahora senadora, Concha Andreu, en el hemiciclo de la Cámara Alta durante de la Sesión Constitutiva, a 17 de agosto de 2023, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Senado ha acordado este martes el nombramiento de la expresidenta de La Rioja y senadora socialista, Concha Andreu, como nueva vicepresidenta segunda de la Cámara Alta, en sustitución de su antecesor, Guillermo Fernández Vara, fallecido a principios del pasado mes de octubre.

En una votación secreta por procedimiento de urna que se ha extendido durante algo más de media hora, Andreu ha salido elegida con el apoyo del PSOE y el voto en blanco del resto de grupos del hemiciclo.

Esta mañana, el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha informado a la prensa de la propuesta de Andreu para ostentar la Vicepresidencia Segunda de la Cámara Alta, que debía ratificarse en la sesión plenaria.

Con su elección, los socialistas tendrán tres representantes en la Mesa, mientras que el PP seguirá con los cuatro que le dan la mayoría.

Andreu, presidenta de La Rioja entre 2019 y 2023 y secretaria general de los socialistas riojanos entre 2021 y febrero de este año, se convirtió en la primera mujer de la historia al frente de ese Ejecutivo autonómico, y dejó el cargo en las últimas elecciones regionales, en mayo de 2023, tras perder frente a Gonzalo Capellán (PP).

Posteriormente, en los comicios generales de julio de 2023, fue elegida como senadora del PSOE por la circunscripción de La Rioja.

Con carácter previo a la votación, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha vuelto a recordar la figura Guillermo Fernández Vara, a quien, ha dicho, el Pleno echa "mucho de menos".