Los senadores que asisten a la vista oral de Pablo Ibar en Florida, "contentos" con el desarrollo del juicio

Publicado 27/11/2018 19:29:02 CET

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La senadora del Grupo Parlamentario Popular Rosa Vindel, quien asiste como parte de la delegación oficial del Senado de España a la vista oral de la repetición del juicio a Pablo Ibar en Florida, ha señalado este martes que tras dos jornadas siguiendo el proceso se van "contentos" al comprobar que el juez está "preocupado" porque el acusado tenga un juicio justo y haya un "veredicto conforme a la ley".

En declaraciones a Europa Press, Vindel, quien junto al resto de senadores ha asistido tanto ayer como hoy a la vista oral, ha explicado que ha podido seguir el alegato del fiscal y la intervención de la defensa, y ha calificado esta última de "extraordinaria". Además, ha señalado que no comprende por qué el fiscal "se empeña en volver 24 años atrás" reincidiendo en las mismas pruebas "escasas y débiles".

En este sentido, ha explicado que la Fiscalía durante las dos jornadas se ha dedicado a "perder el tiempo" alargando interrogatorios que duran más de una hora cuando se podrían haber despachado en diez minutos. Según ha explicado, esto se puede deber a que la Fiscalía pretende alargar el proceso debido a que la defensa de Pablo Ibar exigió que el juicio fuera rápido.

Por otro lado, Vindel no se explica cómo la Fiscalía mantiene la petición de pena de muerte cuando el Tribunal Supremo ya ha señalado que las pruebas "son débiles". "Esta misma mañana han presentado un testigo que no sabemos para qué ha ido porque no ha aportado ningún dato", ha indicado. Además, la senadora ha explicado que durante la jornada de ayer, se les tomó declaración a varios policías retirados a los que la defensa de Ibar "dejó a la altura de la suela de los zapatos" porque incurrían en contradicciones.

Por su parte, el senador del Grupo Parlamentario Vasco José María Cazalis ha lanzado dos mensajes a través de Twitter en los que señalaba que el grupo de senadores estaban en Florida con el objetivo de apoyar a Pablo Ibar y a su familia, y añadía que espera que "por fin se den condiciones de justicia real, no como hasta ahora".

Además, Cazalis indica en el segundo tuit que han podido visitar a Ibar en la cárcel, le han trasladado "lo que se estaba moviendo en Euskadi con respecto a él", y les ha comentado que está "muy agradecido y esperanzado".

EL JUICIO A PABLO IBAR

La vista oral de la repetición del juicio contra Pablo Ibar por un triple asesinato, por el que fue condenado a pena de muerte, se inició el lunes en el Tribunal de Broward County (Florida). La defensa de Ibar interroga durante estas jornadas al exdetective Manzella (encargado de la investigación del triple asesinato del que se acusa a Ibar en 1994) sobre otras pistas de que disponían, pero que dejaron de investigar cuando decidieron acusar a Ibar.

En un comunicado, la Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar ha informado de que el juez encargado del caso ha ordenado que, antes de que la Fiscalía pueda presentar los peritajes de nueve expertos en ADN, la defensa podrá ejercer su derecho a tomarles declaración previa y que no se presentarán tales peritajes sin que la defensa haya ejercido tal derecho o, en su caso, renunciado al mismo.

Asimismo, el juez ha decidido aplazar una decisión sobre la pretensión de la Fiscalía de no presentar el peritaje de su propio experto en identificación ocular, que considera "contrario a sus intereses".

En relación con las mociones previas presentadas por la Fiscalía, el juez Bailey ha dictaminado que la defensa, contrariamente a lo que solicitaba la fiscalía, puede interrogar al exdetective Manzella sobre otras pistas de que disponían pero que dejaron de investigar cuando decidieron acusar a Ibar. Asimismo, la defensa va a poder presentar su peritaje sobre el testimonio ocular del testigo Gary Foy.

El inicio de la vista oral ha sido presenciado por una delegación oficial del Senado de España, compuesta por los senadores y senadoras María Rosa Vindel López, del Grupo Popular; María José Fernández Muñoz, del Grupo Socialista; Joan Comorera Estarellas, del Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Jordi Martí Deulofeu, del Grupo Esquerra Republicana, José María Cazalis Eiguren, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), Josep Lluís Cleries i González, portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista en el Senado y Jon Iñarritu García, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto en el Senado.

Un juicio de estas características puede durar, incluyendo la fase inicial de selección del jurado, entre tres y seis meses, por lo que cabe prever que el juicio de Ibar probablemente concluya en febrero o marzo de 2019.