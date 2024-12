Serrano (PP) acusa a Óscar López de estar detrás de la filtración a Lobato y el ministro niega las "falsedades"

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 'número dos' del PP de Madrid y senador del Grupo Popular, Alfonso Serrano, ha acusado al ministro de Transformación Digital, Óscar López, de estar detrás de la filtración de un correo al exlíder del PSOE madrileño Juan Lobato, algo que López ha negado, ha tachado de "falsedades" y ha replicado al dirigente del PP madrileño que él "quizá sepa mucho más" sobre esa filtración.

Así ha respondido Óscar López en la sesión de control al Gobierno en el Senado después de que el 'número dos' de Isabel Díaz Ayuso le haya preguntado por si ha colaborado "de manera directa o indirecta" con el presunto delito de revelación de secretos por el que está imputado el Fiscal General del Estado.

Durante su intervención, Alfonso Serrano ha hecho referencia a la exjefa de gabinete de Óscar López Pilar Sánchez Acera, cuestionándose que esta persona "de su máxima confianza" no le avisó de que tenía el e-mail "de un particular que acababa de conseguir el fiscal general del Estado y que no se había publicado".

"¿Esa persona de su confianza absoluta no le avisó de que se lo iba a pasar a un compañero de la Asamblea de Madrid para utilizarlo? ¿De verdad quieren hacernos creer que la señora Sánchez Acera funcionó como un lobo solitario de Moncloa?", se ha preguntado Alfonso Serrano.

ÓSCAR LÓPEZ RESPONDE CON MAR

Ante esto, Óscar López ha destacado que el PP madrileño "ha tenido hoy un poco de mala suerte" para sacar a la luz esta pregunta, haciendo alusión a la citación como testigo del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, en el Tribunal Supremo por esta causa.

"Quizá sepa mucho más que yo sobre esa filtración", ha añadido Óscar López dirigiéndose a Alfonso Serrano.

Sin embargo, el dirigente del PP madrileño ha defendido "la diferencia" entre acudir al Supremo como testigo y como imputado y ha invitado a Óscar López a que sea "valiente" y explique la forma en la que sucedió la filtración.

"Ese documento se lo había pasado usted, era usted quién lo tenía. Lo sabe usted, lo sé yo, lo sabe esta Cámara y lo sabe toda España, porque nadie se va a creer en este país que una asesora del gabinete del presidente del Gobierno reciba del fiscal general del Estado un documento que no puede tener ella y se lo da a un compañero de Madrid sin que usted lo sepa", ha proclamado Alfonso Serrano.

"¿QUIÉN TIENE MÁS MIEDO DEL MÓVIL DEL FGE?"

Asimismo, Serrano se ha preguntado quién "tiene más miedo al contenido del móvil" del fiscal general del Estado, si Óscar López o el ministro Félix Bolaños.

"¿Puede usted compartir los whatsapps que tiene con Pilar Sánchez Acera o con el presidente del Gobierno? Mire, hacemos una cosa. Nos vamos usted y yo al notario del señor Lobato y yo le enseño mis whatsapps con el novio de Ayuso y con su jefe de gabinete y usted me enseña los suyos con su asesora y con el presidente del Gobierno", ha agregado.

Ante esto, Óscar López ha tachado de "cobardes" acusar "sin pruebas y decir falsedades". "Lo que ha afirmado usted hoy aquí es falso y le pido que pida disculpas cuando eso se demuestre", ha replicado.

El ministro Óscar López ha continuado sacando a colación las "fotos" de Alfonso Serrano con el novio de Ayuso "tomando Coca-Colas", añadiendo que "con el jefe de gabinete serán whiskis".

"En tiempos de bulos, vayamos a los hechos. En el mes de marzo descubrimos que el novio de la señora Ayuso supuestamente ha defraudado 350.000 euros de hacienda y el 12 de marzo aparecen mensajes con amenazas del señor Rodríguez a los periodistas de este país, amenazándole y diciendo "os vamos a triturar, vais a tener que cerrar"", ha sentenciado.