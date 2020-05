Simón avisa, ante la petición de Madrid de cambiar de Fase, que el criterio será sanitario y no económico

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, el doctor Fernando Simón, ha precisado hoy las decisiones para que una comunidad autónoma pase de Fase serán sanitarios y no económicos.

Así lo ha afirmado el doctor Simón en la rueda de prensa habitual que realiza en Moncloa desde que se decretó el estado de alarma, al ser preguntado por la posibilidad de que la principal urgencia que ha pesado en Madrid para pedir el cambio de fase pueda ser económica.

"Los criterios sanitarios para pasar de fase son sanitarios, no económicos. Los criterios económicos los tendrá que dar quien corresponda y se tendrán que valorar si pesan mas o no que los sanitarios en otros grupos que no son aquellos en los que yo participo", ha remachado.

Según ha explicado, la Comunidad de Madrid no había presentado aún la petición en la tarde de ayer y desconocía si lo ha hecho esta mañana. Si lo hace tendrán que valorar los datos y de hecho, ha precisado que hay una persona específica en el equipo para realizar la evaluación y la discusión interna.

Pero, en cualquier caso, ha insistido en que la última decisión la tiene que tomar el ministro, después de ver la valoración técnica que realice el equipo de 12 personas que está analizando las peticiones y que se realiza en "términos sanitarios". Aunque ha añadido que tendrá que haber otra evaluación técnica en términos de movilidad que la realizará el Ministerio de Transportes.

Con todas esas evaluaciones, ha recalcado el doctor Simón, verán si proponen o no que la comunidad de Madrid pase a la siguiente fase.

En cualquier caso, ha apuntado que las comunidades autónomas que cambién de Fase lo sabrán entre el viernes por la noche y el sábado. La fecha prevista para pasar de la Fase 0 actual a la Fase 1 es el próximo 11 de mayo.

Según ha explicado, habrá un informe específico de cada una de las regiones, que cree que se hará público, en el que se precisen los criterios que se han utilizado y la valoración que se ha hecho de ellos en su conjunto. Este informe tendrá que estar firmado, dice, por la directora general.

Pero la capacidad de detección y seguimiento de los nuevos contagios, así como el número de camas UCI y de camas para enfermos de coronavirus tendrán gran peso en estas decisiones.