Sindicatos de prisiones agradecen la carta de Marlaska pero demandan más medidas y material de protección

Reclaman mascarillas o guantes por la seguridad de trabajadores y también para el preso, "que no entiende por qué el funcionario no se protege"

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de prisiones CSIF, CCOO y ACAIP-UGT han respondido de forma conjunta a la carta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, apremiándole para que facilite en los centros penitenciarios los medios para hacer frente al coronavirus. "Le agradecemos la carta que ha enviado al colectivo, pero le agradeceríamos mucho más que nos facilitase los medios adecuados para realizar nuestro trabajo de una forma segura", señalan en un comunicado conjunto.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha remitido sendas cartas a los centros penitenciarios, una para los funcionarios y otra para los internos, en la que agradece la colaboración de todos en "una situación excepcional" por la suspensión de salidas y comunicaciones para frenar el coronavirus. "Sé que tenéis una gran capacidad de comprensión", les dice a todos, llamando a la calma: "No tenéis que alarmaros".

Los sindicatos de prisiones afean que algunos directores de centros penitenciarios no están cumpliendo de forma conveniente con los protocolos internos, ni antes ni después de declararse el estado de alarma que entró en vigor el pasado domingo. En su escrito, echan en falta "medidas organizativas excepcionales para reducir al máximo la presencia física y los movimientos de trabajadores penitenciarios".

Piden suspender temporalmente la actividad de oficinas y tratamiento, "estableciendo grupos estancos de trabajadores" encargados de alimentación, peculio, cocina o mantenimiento, así como establecer turnos con flexibilidad horario. Grande-Marlaska en su carta a los funcionarios decía que trataría de permitir esta flexibilidad.

Los sindicatos de prisiones, muy críticos habitualmente con la falta de medios dentro de los centros, critican que en la crisis del Covid-19 escasea la dotación de equipos de protección. Reclaman mascarillas quirúrgicas o guantes para la seguridad del trabajador público y también para el preso, "que no entiende por qué el funcionario no se protege para no contagiarle".

PERSONAL EN PRÁCTICA Y MEDIDAS DE HIGIENE

Las organizaciones solicitan medidas como incorporar personal en práctica de la oferta de empleo público de 2019 o extremar las medidas de higiene y limpieza. Asimismo, quieren que se permita que los internos puedan permanecer voluntariamente en sus celdas, reduciendo la afluencia y el tiempo de permanencia en patios y zonas comunes.

Según han informado este miércoles fuentes de Instituciones Penitenciarias, en la actualidad hay registrados ocho positivos por coronavirus entre los trabajadores, tres en los servicios centrales y el resto en centros penitenciarios, y un noveno caso es de un interno. En torno a 60 reclusos, además, se encuentran aislados dentro de las cárceles de la Administración General del Estado, con medidas de control reforzado al presentar síntomas compatibles con el Covid-19.

Grande-Marlaska apelaba a la unidad y destacaba la colaboración generalizada de los internos, "salvo contadas excepciones". Durante estos días ha habido conatos de protestas que se han resuelto con la intervención de los funcionarios públicos, como ocurrió el pasado domingo en la prisión de Alicante tras difundirse el rumor falso de que había un preso que había dado positivo en Covid-19.