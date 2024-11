Los socialistas dicen que no temen que Aldama contamine el Congreso Federal porque "no tiene credibilidad"

Se muestran "tranquilos" ante la declaración de Lobato en el TS poco antes de que inicie el Congreso Federal

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha asegurado que los socialistas no temen que el presunto conseguidor de la 'trama Koldo', el empresario Víctor de Aldama, contamine el Congreso Federal que se celebra este fin de semana en Sevilla, esgrimiendo que "no tiene ninguna credibilidad" y hasta ahora ha realizado "declaraciones totalmente falsas".

"El señor Aldama no tiene ninguna credibilidad. Acaba de eludir la cárcel contando falsedades y es a todas luces sus declaraciones son totalmente falsas e injuriosas", ha sostenido la portavoz socialista en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha recordado que hasta el momento el empresario "no ha demostrado nada".

Peña ha afirmado que el Gobierno se encuentra ante una "espiral contaminada" donde finalmente la verdad terminará pesando. "En un momento en el que todo va rápido, necesitamos tiempo para explicar, no nosotros, sino los que están denunciando irregularidades que se están dando", ha declarado.

También se ha congratulado de que aunque el paisaje que rodea al Gobierno por las investigaciones abiertas "no" es tranquilizador y que hay una estrategia "brutal" de "desgaste inhumano y falso" sobre el Ejecutivo, sólo se basa en denuncias "inconexas" con una "absoluta" falta de indicios.

"En España es el inocente, parece, el que tiene que defender permanentemente su inocencia. Y los mentirosos campan a sus anchas con total impunidad, lanzan bulos y no pasan nada. Y esto no es así. Esto no puede salir gratis (...) Aquí la prueba de cargo la tienen que demostrar otros, y en este caso son los que hacen acusaciones tan gruesas, y tan brutales, que son bastante inverosímiles y difíciles de creer", ha sentenciado.

EL PSOE, "TRANQUILO" CON LA DECLARACIÓN DE LOBATO

Por su parte, la vocal del Comité Organizador del 41º Congreso Federal del PSOE, Enma López, ha asegurado que los socialistas están "tranquilos" ante la declaración del exsecretario general del PSOE-M Juan Lobato este viernes en el Tribunal Supremo, que tiene lugar horas antes de que dé inicio en Sevilla el máximo órgano legislativo del partido.

"No, estamos muy tranquilos. Y ahora, pues bueno, como hay una declaración judicial, lo único que queda es escuchar, pero estoy segura de que saldrá todo muy tranquilo", ha asegurado la también portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, sobre la citación de Lobato hoy en el Supremo.

Al ser preguntada sobre si temen que el exlíder de los socialistas madrileños pueda implicar de algún modo a la Moncloa en la filtración de un correo en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso confesó dos delitos fiscales, ha sostenido que tienen cero preocupación, insistiendo en que no están nerviosos por lo que pueda decir Lobato en su declaración. "Va a declarar en un juzgado y, por tanto, comprendan que no entremos ahí. Eso es un tema que tendrá que suceder y solo hay que esperar", ha explicado.

Preguntada por la posible imputación de Pilar Sánchez Acera, la que fuera directora de Gabinete del entonces jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Óscar López, y que presuntamente habría filtrado el correo, ha vocal ha asegurado que no le preocupa y que a ella no le corresponde "hacer diatribas" sobre lo que van a hacer los tribunales.

En cambio, López ha hecho hincapié en la necesidad de "hacer memoria" y recordar "cómo se ha llegado hasta aquí", que empezó con la filtración del jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, "de un correo electrónico que es mentira". "Se desmiente ese bulo y eso nos ha traído a todos hasta aquí", ha explicado, haciendo un llamamiento a "no perder ese foco", el de "un escándalo más" de "los muchos que cercan" a la presidenta madrileña.

El exsecretario general del PSOE de Madrid Juan Lobato declara este viernes como testigo ante el juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración a la prensa de una serie de correos entre la defensa de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal que le investiga por presuntos delitos fiscales para llegar a un acuerdo.

El juez Ángel Hurtado acordó la testifical tras la información publicada el pasado domingo por 'ABC' en la que se asegura que "Moncloa filtró el documento secreto del novio de Ayuso" y trató de implicar a Lobato. Según el citado medio, Pilar Sánchez Acera --actual jefa de Gabinete del ministro de Transformación Digital Óscar López y entonces jefa de Gabinete de Pedro Sánchez-- le filtró el documento para que lo utilizara en una sesión de control a Ayuso.