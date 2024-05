Socios del Gobierno apoyan que Sánchez comparezca antes de cada cumbre europea, pero ven "hipócrita" que lo pida el PP

PSOE y Sumar subrayan que el presidente dirige la política exterior y no puede ir "atado de pies y manos" a los Consejos de la UE



Esquerra, Junts, Bildu, el PNV, Podemos y BNG, socios habituales del PSOE en el Congreso, han expresado este martes su respaldo a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparezca ante la Cámara Baja para informar con carácter previo sobre las posiciones que se vayan a adoptar en los Consejos Europeos en materia de política exterior, sin embargo, ven "hipócrita" que esta reclamación nazca desde el PP.

Ha sido durante el debate en el Pleno del Congreso sobre la toma en consideración de la reforma de la Ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado propuesta por el PP y defendida por Esteban González Pons.

Según el dirigente del PP, el Congreso ha "aceptado" que el presidente Sánchez tome decisiones en materia de política exterior "sin consultar" cuando esta no es su función, y por ello desde su formación creen "necesario" que las decisiones y acciones de política exterior sean consensuadas con la mayoría parlamentaria.

Desde Bildu, ha sido el diputado Jon Iñarritu, quien se ha dirigido al PP para reprocharles pidan al Gobierno actual cosas que ellos mismos no aplicaron. "No lo vemos mal porque al Gobierno no le iría mal un poco de control parlamentario, pero carece de credibilidad viniendo de ustedes", ha avanzado al tiempo que ha pedido al PP un poco de "autocrítica".

Por parte de Esquerra, su portavoz Francesc Marc Alvaro ha dicho que apoyan la reforma planteada por el PP "porque la verdad es la verdad, lo digo Agamenón o su porquero", pero también alerta contra los "cambios repentinos" del PP, que "son de poco fiar".

CAMBIAR LA LEY ES "RAZONABLE"

Asimismo el portavoz del PNV en la Cámara Baja, Aitor Esteban, considera que la intención del PP con esta iniciativa es "ahondar en la brecha que tiene el Gobierno en determinadas ocasiones", haciendo referencia a las discrepancias entre el PSOE y Sumar en materia de política exterior y les ha reprochado a los 'populares' que "nunca" hayan aprovechado sus gobiernos para modificar esta situación y pretendan llevarlo a cabo ahora.

Aún así, ha asegurado que "no le parece mal" la propuesta pero que sí que considera que es "repetitivo" que el Presidente tenga que rendir cuentas ante la Cámara antes y después, por ello ha avanzado que desde su formación no se van a oponer a la toma en consideración de la reforma porque consideran que "sería razonable mejorarla".

De su parte, el portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, aunque ha calificado de "razonable" la propuesta del PP, ha avanzado su rechazo a la misma al considerarla "hipócrita" por "pedir desde la oposición algo que desde el PP nunca aceptaron cuando estaban en el Gobierno". Una postura muy similar a la del diputado del BNG, Néstor Rego, el cual sí que se ha mostrado "a favor" de medidas como esta para "avanzar hacia una mayor transparencia y democracia" pero también ha criticado al PP por sus demandas "hipócritas".

REFORMAS DE LA "SEÑORITA PEPIS"

Para José María Sánchez García, de Vox, es "de risa" pretender reconducir al Gobierno de coalición con "reformitas de la señorita Pepis" y ha subrayado al PP que, si considera que se han infringido potestades del Parlamento con sus decisiones unilaterales, lo que tiene que hacer es presentar una moción de censura.

El diputado de Junts, Josep Cruset, considera "reseñable" que el PP proponga esta modificación de la norma cuando ellos mismos impulsaron esta ley para "limitar la participación y priorizar el papel del Gobierno" en política exterior, y cree que el propósito de esta iniciativa no reside en que ahora "piensen distinto", sino en que están en la oposición.

Por parte del PSOE, Sergio Gutiérrez ha señalado que al PP "parece que no le sienta bien el protagonismo del presidente del Gobierno en política exterior" y trata de condicionar su competencia exclusiva para dirigir la acción exterior del país.

En similares términos se ha pronunciado el portavoz de Sumar, Agustín Santos, quien considera que la propuesta del PP supondría "bloquear la acción del Gobierno" pra acabar mandando al presidente "atado de pies y manos" a los consejos de la Unión Europea.