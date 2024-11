Socios del Gobierno creen que no se desclasificarán papeles del 23F y apuntan a que Armada hablaba con socialistas

El Congreso votará el jueves la petición de Podemos para que se hagan públicos

Socios del Gobierno como el PNV y ERC han dado por hecho este martes que el Ejecutivo de coalición no va a desclasificar los documentos relativos al intento de golpe de estado del 23 de febrero de 1981 y, al igual que Junts, han recordado que según algunas publicaciones el general Alfonso Armada, condenado por la asonada, diseñó un gobierno de concentración que incluía a destacados socialistas como Felipe González, Gregorio Peces Barba y Enrique Múgica.

Ha sido durante el debate de la moción consecuencia de interpelación que el diputado de Podemos Javier Sánchez Serna dirigió el pasado miércoles a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a raíz de los audios sobre conversaciones entre el Rey emérito y Barbara Rey difundidos por 'Okdiario'. Ese texto se votará este jueves en el Pleno del Congreso.

Sánchez Serna ha tachado de "surrealista" la respuesta que le dio Robles, quejándose de que se limitase a ofrecer la "versión oficial", a decir que los documentos ya habían sido analizados en el proceso judicial y a reiterar la intención del Gobierno de reformar la Ley de Secretos Oficiales. "¿No será que esa reforma siempre se retrasa porque implicaría la desclasificación automática de estos documentos?", ha preguntado.

El diputado socialista José Antonio Rodríguez Sala ha insistido en que el Plan de Acción de la democracia y contra los bulos recoge esa futura reforma de la Ley de Secretos de la que habló Robles, y ha remarcado que esa ley tendrá que alcanzar un consenso amplio y combinar el derecho de acceso a la información con la seguridad nacional, como hacía el anteproyecto aprobado por el Gobierno en verano de 2022.

HABERLOS DESCLASIFICADO CUANDO GOBERNABAN

Por su parte, el PNV ha anunciado su apoyo a la moción, pero su portavoz, Aitor Esteban, ha recriminado a Podemos que no impulsara esa desclasificación estando en el Gobierno cuando se puede hacer sin cambiar la ley. Además, ha dado por hecho que este Ejecutivo no va a desclasificar nada de este tema y por eso propone una "patada a seguir para ganar tiempo".

"Es mentira, no van a desclasificar absolutamente nada", ha dicho, antes de preguntar si lo que temen es que salgan a la luz los componentes del supuesto gobierno Armada le dictó al teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, otro de los condenados por el golpe, y que "incluía nombres de partidos que están en este hemiciclo con nombres bastante relevantes". "Es una vergüenza que aún estemos así en este momento", ha denunciado.

También se ha referido a este supuesto gobierno diseñado por Armada el diputado de Junts Josep María Cervera, quien ha exigido conocer qué partidos y líderes políticos estaban al corriente de esa lista. "Que Felipe era 'X' y M. Rajoy era Rajoy ya lo sabemos ahora, nos queda saber quién fue el verdadero papel de la Monarquía en el serial del 23F", ha dicho.

ESTO ES UNA COMEDIA

"Esto es una comedia, un brindis al sol", ha apuntado resignado Francesc Marc Álvaro Vidal, de ERC, convencido igualmente de que no habrá desclasificación alguna. Además, ha echado en cara al PSOE que diga que "quiere combatir bulos" pero "mantenga el 'fake' en la historia" "¿Estamos protegiendo a un fantasma o estamos protegiendo a alguien que va de fantasma. Cuando no quieren desclasificar sobre los fachas de ayer, entra el fascismo de hoy", ha avisado.

Desde Bildu, Jon Iñarritu ha subrayado que si los papeles del 23F evidenciaran que Juan Carlos I "no estaba implicado en el golpe" se habrían difundido "al día siguiente" y se ha referido a testimonios que apuntan a su implicación, aunque haya pasado a la historia oficial como el "salvador de la democracia".

TENEMOS QUE SABER SI ADEMÁS DE CORRUPTO ERA IDIOTA

El diputado de Mes per Mallorca, adscrito a Sumar, Vicenç Vidal, se ha preguntado si lo que no se puede saber es que el Rey fue el promotor del 23F porque eso supondría que "la monarquía no se sostiene". "Ya sabemos que el rey era un corrupto pero también tenemos que saber si era un idiota en el sentido griego --'el que destruye el bien común--", ha comentado Vidal, emplazando al Gobierno a avanzar "si creen en la democracia porque si no los fascistas acuden a la puerta".

También ha hablado de la lista de Armada el diputado de Vox José María García Sánchez, quien aprecia una "intención envenenada" de Podemos hacia el PSOE con su moción por la presencia de nombres de socialistas en esa lista que, ha enfatizado, "frenó Tejero". Tras señalar que del 23F ya se sabe "todo o casi todo", ha criticado el empeño de Podemos y la izquierda en general en "agraviar a la institución monárquica".

Por su parte, Rafael Hernando, del PP, ha señalado que los papeles que quiere conocer Podemos "seguramente ni existen", ha subrayado que Juan Carlos I "paró el golpe y triunfó la reconciliación", y les ha acusado de pretender hacer "revisionismo de lo que pasó hace 43 años para tapar la corrupción del exministro José Luis Ábalos o de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno".

"Ustedes decían ser la nueva política, pero les mueven intereses muy viejunos. Decían que iban a conquistar los cielos, pero sólo llegaron a Galapagar. Allí quitaron la escalera y dejaron a la gente abajo. El pacto de los botellines acabó a botellazos y Robespierre Errejón, es el último de sus juguetes rotos", ha zanjado.