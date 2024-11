Los socios del Gobierno critican la gestión de Mazón en la DANA y cuestionan su continuidad

Junts dice que el presidente valenciano no debería seguir en el cargo "ni un minuto más"

Los aliados parlamentarios del Gobierno de coalición responsabilizan principalmente a la Generalitat valenciana de la gestión de la DANA que asoló Valencia causando más de doscientos muertos y han cuestionado la continuidad del 'popular' Carlos Mazón al frente del gobierno autonómico.

Así lo han expresado este miércoles en el Pleno del Congreso durante la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para rendir cuentas sobre la gestión del Ejecutivo durante la DANA.

En concreto, el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, ha pedido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que aclare si apoya o no a su presidente valenciano: "¿Mazon es un incapaz o no lo es? ¿Cómo se puede a la vez defender lo que no hizo Mazón y pedir al gobierno que se cargue las competencias autonómicas?", ha cuestionado con ironía.

ERC: "HIPOCRESÍA TERRIBLE" DEL PP

A su juicio, es un "ejercicio de hipocresía terrible" que el PP recrimine al PSOE que promoviera una moción de censura en Requena tras la DANA cuando Génova lleva "meses mendigando una moción de censura" en Madrid y si aún no lo ha conseguido es porque a según quien "lo de Vox todavía se le atraganta" aunque "algún día colará".

Asimismo, Rufián se ha referido a los bulos destacando que "un mes después ya el safari fascista de youtubers fachas se ha acabado" y en Valencia "solo queda el Estado trabajando" y Mazón "cargándose el tope salarial" de sus consejeros, metiendo militares en el Gobierno y dando contratos a "empresas de la Gürtel".

La dirigente de Junts, Miriam Nogueras, ha puesto el foco en la continuidad de Mazón al frente del Gobierno, ya que considera que "no debería continuar ni un minuto más" porque ha "perdido la honorabilidad" para ser presidente, al no aplicar adecuadamente la operativa de emergencia, realizar, según ha dicho, una "pésima" gestión, recurrir a "excusas para justificarla" y estar "temerariamente desaparecido".

Además, ha acusado a PSOE y PP de haberse mostrado "dubitativos" en términos de gestión y ha concluido "cuando las cosas ponen al límite a todos el resultado es que ni hacen ni dejan hacer" lo que, a su juicio, pone de manifiesto que el "modelo del café para todos" ha "fracasado" y deben frenar su "vocación centralista".

NO ERA "EVITABLE" PERO SÍ "PREDECIBLE"

Por su parte, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha situado la "nefasta gestión institucional" como la causante de las consecuencias que ha dejado la DANA especialmente en Valencia, ya que a su juicio, la catástrofe no era "evitable" pero sí "predecible". Por ello, ha puesto el foco en la gestión del Gobierno valenciano, al cual ha censurado su "absoluta incompetencia" cuya estrategia ha estado marcada, según ha dicho, por "ocultar, mentir, atacar y continuar como si nada hubiera ocurrido" y actuando además como si la "culpa fuese de todos menos de los responsables".

Aunque asume que el Ejecutivo tienen que hacer también un "profundo análisis de transparencia" para aprender de los errores en esta catástrofe, cree que los daños de la DANA son consecuencia de la negación constante por parte de PP y Vox de la emergencia climática. "Tenemos que prepararnos mejor", ha reclamado y ha advertido de que la emergencia climática es el "gran reto de nuestro tiempo", al igual que la desinformación es la "gran amenaza de la democracia".

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha censurado el clima político marcado por el "ruido" y poniendo el foco en "señalar culpables y lanzar cortinas de humo" en vez de en "solucionar", ya que a su juicio, la gestión de las consecuencias de la DANA debería ser un momento para el "diálogo" y para encontrar las mejores soluciones para los afectados. Además, no duda en calificar de "claramente deficiente" la gestión en del Gobierno de Mazón y cree que se tendrán que asumir responsabilidad políticas y de otro tipo.

Desde el BNG, su diputado, Néstor Rego, ha dicho entender "la frustración, el enfado y la decepción de las personas afectadas" y ha animado a centrarse en "arrimar el hombro y resolver problemas". Eso sí, su conclusión es que el Gobierno valenciano adoleció de "incompetencia e irresponsabilidad extrema" y apunta a que "deberá responder antes sus ciudadanos y también probablemente ante la Justicia"

MÁS EMPATÍA Y MENOS EGOÍSMO

Cristina Valido, de Coalición Canaria, ha lamentando los discursos de "fango tóxico" que "dinamitan" la confianza de los ciudadanos en la política, y ha avisado de que el problema es cuando la gente ya "no cree en nada, ni a unos ni a otros": "El dolor crece alimentado por el enfado de quienes se sienten utilizados con fines partidistas --ha dicho--. Necesitamos estrategias ambiciosas y un poquito más de dignidad, comprensión, empatía, y menos egoísmo político".

Por ultimo, el diputado de UPN, Alberto Catalán, ha dado por hecho que habrá responsabilidades políticas e incluso judiciales por la gestión de la DANA, pero también ha lamentado la falta de autocrítica de Pedro Sánchez y ha reprochado al Gobierno que nunca intente acuerdos con el PP: "¿Qué problema hay en pactar con el líder del principal partido de la oposición? --ha preguntado-- ¿De qué les sirve a los afectados esta falta de consenso que debiera haber liderado el presidente?".