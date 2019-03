Suárez Illana no descarta pactar con Vox: Se puede conformar el futuro con todo aquel que no genere odio

Publicado 26/03/2019 14:01:17 CET

MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'número dos' del PP en la candidatura al Congreso por Madrid, Adolfo Suárez Illana, no ha puesto este martes obstáculos a que su partido pacte con Vox en el futuro pues, según ha defendido, "todo aquél que no genere odio es alguien con quien se puede discutir".

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones en la Cámara Baja, donde ha acudido para participar del homenaje que las Cortes Generales han realizado al ponente constitucional José Pedro Pérez Llorca, fallecido a principios del presente mes de marzo.

"Un Suárez lleva en el alma ser capaz de propiciar la concordia y el entendimiento entre las distintas fuerzas políticas y todo aquél que no genere odio y que no siembre la discordia es alguien con quien podemos sentarnos a discutir, charlar y conformar el futuro de España", ha manifestado Suárez Illana cuando se le ha preguntado cómo se sentiría pactando con Vox.

Parecida respuesta ha dado cuando se le ha preguntado si también se sentaría a hablar con el PSOE. "Todo aquél que, dentro de la ley, incite a la concordia y al respeto a la Constitución es un partido con el que podremos charlar; otra cosa es el acuerdo al que se llegue", ha insistido.

ANTICONSTITUCIONALISTA ES QUIEN SE SALTA LA LEY

En este sentido, ha recalcado que el hecho de que "un partido no esté de acuerdo con algunas cosas de la Constitución no significa que sea anticonstitucionalista", como le puede ocurrir al PSOE con la República, a él mismo con la figura del jurado popular --que no apoya-- o a "otros" con las autonomías.

"Los anticonstitucionalistas son los que se saltan la ley para llevarnos a una ensoñación que ni compartimos ni conocemos --ha destacado--. Esos son los verdaderos anticonstitucionalistas, los que siembran el odio, la discordia y la muerte en este país".

En este punto, se le ha pedido pronunciarse sobre los dos militares fichado por Vox y que firmaron el manifiesto de exaltación al dictador Francisco Franco, si bien el hijo del expresidente del Gobierno ha evitado opinar de ellos y se ha limitado a ensalzar las bondades del militar que el PP lleva en sus filas por Melilla, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, "un personaje de altura y conciliación".