Sumar acusa a Feijóo de proteger la negligencia de Mazón y Podemos le tacha de "criminal" y espera que acabe en prisión

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PPCV y de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, participan en un acto con la militancia, en el Restaurante Juan XXIII, a 10 de junio de 2025, en Alicante, Comunidad Valenciana (E - Roberto Plaza - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha cargado contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por la su "vergüenza política" de proteger al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, y su negligente gestión durante la dana mientras que Podemos ha vuelto a calificarle de "criminal" y espera que acabe en prisión.

Con motivo de la víspera del aniversario de la tragedia de los 229 muertos que se cobró el temporal el año pasado, ambas formaciones han destacado la manifestación en Valencia de este fin de semana para demandar de nuevo la dimisión de Mazón.

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha resaltado que la ciudadanía ya no tolera "ni la negligencia, ni el desastre, ni las gestiones catastróficas".

Luego ha denunciado que Mazón lleva un año "atrincherado" negándose a "rendir cuentas", tejiendo "alianzas" con los ultras de Vox y evitando que "se haga justicia frente a un episodio de negligencia sin precedentes que enfada e indigna al pueblo valenciano". "La respuesta en las calles ha sido unánime: el señor Mazón debe dimitir y es que sacar al señor Mazón de la Generalitat es el primer paso para que se haga justicia", ha proclamado.

A continuación, ha afirmado que Mazón sigue en el cargo porque "hay alguien que le protege" y esa persona se "llama" Feijóo, que es el "principal responsable de que esta "vergüenza política" prosiga. "Feijóo ha decidido tapar la negligencia, blindar a Mazón y darle asistencia", ha agregado.

Por otro lado, ha mencionado también las movilizaciones en Andalucía por la crisis de los problemas en los cribados de cáncer de mama, para agregar también que debe depurarse aquí también responsabilidades políticas aparte de las judiciales.

Urtasun ha acusado al PP de caer en un "modus operandi" que marca sus gobiernos autonómicos que es una mezcla de "gestiones negligentes, privatización en la sanidad y decisiones políticas" que están "costado un grandísimo sufrimiento".

"Todo esto es el típico modus operandi del PP. Las residencias de Ayuso, la gestión de los incendios en Castilla y León, la dana en Valencia con Mazón y los cribados en Andalucía con el señor Moreno Bonilla. Todo eso dibuja un modus operandi del PP que consiste en lo siguiente: Primero en recortar en lo público, en segundo lugar no hacerse cargo después del problema, en tercer lugar encubrir sus propias negligencias y luego aferrarse al cargo", ha espetado Urtasun.

A su vez, el diputado de Compromís en el Congreso adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha tachado de "lamentable y cobarde" que el líder del PP dé apoyo a Mazón, lo que demuestra su ""debilidad e indolencia".

PODEMOS: LAS POLÍTICAS DEL PP "MATAN"

Por su parte, el secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha mandado todo su afecto a los manifestantes de Valencia y Sevilla que este fin de semana han salido a las calles "para exigir que se haga justicia ante los crímenes cometidos por los respectivos gobiernos del PP en sus territorios".

Al respecto, ha acusado al PP de desplegar "políticas criminales" y que la gente quiere que se acabe con su "impunidad". "No solo han sido culpables de la muerte de cientos de personas, sino que además han mentido y han intentado eludir su responsabilidad por esas políticas criminales", ha apostillado.

El dirigente del partido 'morado' ha exclamado que si Mazón, Ayuso o Moreno Bonilla deberían haber dimitido ya si tuvieran un "ápice de vergüenza y de decencia" y creen que deberían acabar en la cárcel, dado que las políticas del PP "matan".

Por último, ha reclamado al PSOE que se avenga a derogar la ley que permite en la sanidad "las privatizaciones de los servicios públicos".