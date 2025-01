Sumar apoya la reforma de la carrera judicial que aspira a mejorar y pide al PSOE no dejarse presionar por la derecha

Avanza algunas enmiendas en el Congreso y pide apoyo a los socios del Gobierno que quieren acabar con el 'lawfare'

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Justicia de Sumar en el Congreso y dirigente de IU, Enrique Santiago, ha expresado su satisfacción por la reforma del acceso a la carrera judicial aprobada hoy por el Consejo de Ministros, que recoge el grueso de sus reivindicaciones, y que tratará de mejorar en algunos aspectos vía enmienda en el Congreso.

Por otro lado, ha reclamado al PSOE que se mantenga "firme" y mantenga los principios esenciales de esta medida ante las presiones de la "derecha y la extrema derecha", una vez que formaciones de la oposición ya han criticado el texto planteado por el Ejecutivo.

También ha hecho un llamamiento al resto de aliados parlamentarios del Ejecutivo a que apoyen este cambio legislativo, especialmente aquellas que quieren acabar con la utilización política de la justicia.

En rueda de prensa en el Congreso, Santiago ha señalado que la reforma de la carrera judicial era una de las reivindicaciones de Sumar, pactadas con el PSOE en la negociación del plan de regeneración democrática.

Concretamente, ha desgranado que ésta es una medida necesaria para cambiar la situación de justicia y también ha reivindicado otras actuaciones que deben de llevarse a cabo, como la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), limitar las funciones del órgano de gobierno de los jueces a las estrictamente constitucionales y culminar el nuevo modelo de investigación judicial para que esté en manos de la Fiscalía, que permitirá eliminar el "uso espúreo" que se hace de procesos judiciales con fines políticos.

A su vez, uno de los objetivos que quieren que el Gobierno emprenda también es recuperar la opción de reclamar responsabilidad judicial a los magistrados cuando haya casos de 'lawfare'.

SATISFACCIÓN AUNQUE HAY ASPECTOS A MEJORAR

Respecto a la iniciativa aprobada por el Gobierno, Santiago ha desgranado que el texto aprobado en el Consejo de Ministros es un buen punto de partida, dado que recoge muchos puntos de la proposición de ley que hace meses registró Sumar en el Congreso precisamente para emprender esta reforma.

Desde Sumar han celebrado que el anteproyecto del Gobierno incluya para cambiar el actual modelo de acceso "elitista", como fijar por ley un sistema de becas público para opositar. Además, destacan que el Centro de Estudios Jurídico será público y ofrecerá formación y preparación para las pruebas, unido a que los magistrados que formen opositores tendrán que pedir la compatibilidad y formarán parte de un registro público, el refuerzo de acceso a la carrera del denominado cuarto turno con convocatorias anuales y la prohibición de que las asociaciones judiciales se financien a través del tercer sector.

Santiago, no obstante, ha apuntado que quedan aspectos pendientes que quieren incluir en enmiendas, como que las funciones de la escuela judicial se refuercen y que haya un título habilitante para el ejercicio de la abogacía a los opositores que no superen el proceso, para que todo el estudio en estos casos no quede en tiempo perdido.

El dirigente de IU se ha mostrado crítico con la regulación que incluye la problemática de los jueces y juezas sustitutas, al entender que no se les da una solución definitiva para normalizar su situación laboral. "Nos parece un grave error permitir en esta regulación que se pueda compatibilizar el ejercicio de esta tarea jurisdiccional con el ejercicio profesional privado", ha lamentado.

De todas formas y en línea generales, Santiago ha emplazado al PSOE a mantener el contenido del anteproyecto cuando vuelva a ser tratado en segunda vuelta dentro del Consejo de Ministros, "y no se deje llevar por las presiones" de las "fuerzas de derecha".