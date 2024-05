Sumar censura que los fiscales del Supremo usen "criterios politizados" para intentar frenar la amnistía

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha censurado el uso de criterios "politizados" por parte de los fiscales del Tribunal Supremo a la hora de aplicar la Ley de Amnistía aprobada este jueves por el Congreso y, aunque asume que surgirán problemas, ha recordado que el papel de jueces y fiscales no es valorar las normas sino aplicarlas.

"Muchos de los jueces suelen interpretar las normas de amnistía como una especie de forma de enmendarles el trabajo", ha revelado durante una rueda de prensa este viernes, algo que a su juicio es un "graso error" porque la amnistía es una potestad de cualquier estado democrático para resolver un conflicto.

Santiago ha lamentado que "siempre" haya personas que "anteponen su visión creyendo que son el centro de la democracia en vez de atender al interés colectivo" y ve "sorprendente" que algunos fiscales que "suscribieron las propuestas y posiciones de Vox en el 'procés'" utilicen criterios "politizados y no jurídicos" para tachar la norma aprobada de arbitraria y de responder al capricho de los gobernantes. "Reto a que un jurista incluya esos argumentos en un escrito jurídico", ha incidido.

Este mismo jueves, los fiscales del 'procés' trasladaron al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que no están a favor de aplicar la Ley de Amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont en el delito de malversación porque entienden que sí tuvo ánimo de lucro y que afectó a los intereses financieros de la UE, aunque consideran que sí se puede aplicar a los delitos de desobediencia y de desórdenes públicos.

En ese sentido ha advertido que los problemas a la hora de aplicar la norma no serán cosa del Gobierno, porque "no es su obligación" garantizar que los funcionarios cumplan las leyes, sino que el problema lo tiene el Poder Judicial porque "su potestad no es valorar las leyes sino aplicarlas". Aún así ha avanzado que no cree que se llegue a esa situación.

LA LEY SE PUBLICARÁ EN PLAZO

Preguntado por las quejas por parte de los partidos independentistas, ERC y Junts, respecto al "retraso" en la publicación de la Ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el portavoz de IU ha explicado que la Constitución establece un plazo de 15 días para la promulgación de las leyes y ha asegurado que "no le cabe duda" de que ese plazo se va a cumplir, porque de lo contrario "no habría justificación" para no hacerlo.

Ha remarcado que desde Sumar esperan que se publique lo "más pronto posible" pero sin embargo, cree que es "normal" que las leyes tarden en publicarse unos días y ha puesto como ejemplo de la Ley de Enseñanzas Artísticas que fue aprobada hace aproximadamente ocho días y no ha sido todavía publicada en el BOE.