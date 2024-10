Sumar descarta que la reforma que convalida penas a etarra erosione al Gobierno y opta por no apretar al PP en su crisis

Confía en que el giro social de Feijóo no descarrile aunque el PP esté sobreactúe para digerir su tormenta interna

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sumar considera que el revuelo por la reforma legal que puede beneficiar a presos de ETA no erosiona al Ejecutivo y aboga también por no golpear al PP en estos momentos de crisis interna, pues confía en que su giro social no descarrile.

Fuentes del socio minoritario del Ejecutivo consideran que esta polémica tiene mecha corta, dado que a la ciudadanía le importa abordar los problemas reales como el acceso a la vivienda y la situación económica, que son los grandes retos del Ejecutivo.

En este sentido, han insistido en los argumentos que ya han desgranado sobre el alcance de la enmienda que presentaron en la ley sobre intercambio de información de antecedentes penales que deviene de una norma comunitaria de obligado cumplimiento para homogeneizar el derecho penal entre todos los países de la UE.

Y han recalcado que esto ya lo planteó en términos casi idénticos el PP en 2014, aunque luego lo modificó durante su paso en el Senado.

En este sentido, Sumar señalan que es evidente que el PP ha entrado en una tormenta interna por haber votado a favor en el Congreso de dicha reforma y que esta crisis debe digerirla, aunque afean que su forma de hacerlo sea sobreactuando y acusar a la coalición de Gobierno de "bajeza moral" y de beneficiar a presos de ETA.

Al respecto, confrontan que el PP tampoco ha sido honesto, dado que no es creíble que no detectaran el efecto de su enmienda durante una tramitación parlamentaria que duró meses, pero también reprochan al PSOE una actitud similar dado que durante dos días les dejaran a ellos en solitario la explicación de la necesidad de hacer este cambio normativo.

SATISFECHOS POR MANTENER LA AGENDA SOCIAL EN EL DEBATE

De todas formas, en las filas de Sumar están satisfechos dado que, pese a que el debate por la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se antojaba bronco, han sido capaces de romper el guión para hacer que la agenda social también fuera protagonista en la sesión.

Especialmente significativo ha sido su reivindicación al jefe del Ejecutivo de aplicar medidas decisivas y valientes en vivienda, ampliación de permisos y la reducción de jornada laboral, cuestiones que Sánchez también ha abordado.

Así, insisten en que su objetivo es mantener la iniciativa en la agenda social, pues ese debate es positivo para el país y en el que además Sumar le va bien al sentirse "cómodo", como ha apuntado hoy mismo su portavoz parlamentario Íñigo Errejón.

De esta forma, han admitido preocupación en que este tipo de polémicas pueden hacer que el giro social del PP, que ven como una "victoria ideológica" de su espacio, puede hacer descarrilar ese cambio de estrategia en el que el PP iba bien encaminado, dado que asumían que la legislatura va a ser larga.

Por ello, han puesto de manifiesto que en la intervención de hoy han sido cuidadosos a la hora de dirigirse al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que han exhortado a seguir el camino de confrontar modelos de país en vez de hacer una oposición basada en agitar el fantasma de ETA, como demanda de forma manifiesta el PP de Madrid.

También opinan a diferencia del PSOE que ese cambio de tercio en el PP es positivo y que no basta con tildarlo simplemente de antisocial, como se ha afanado hoy el presidente, sino que esa crítica debe ir vinculada un impulso de medidas valientes en vivienda y derechos sociales, como demandan desde hace tiempo.

Además, apuntan a que la movilización del domingo en Madrid puede reforzar su diagnóstico, dado que esa manifestación apunta a ser masiva y de carácter transversal. De hecho, y aunque pueda ser también una protesta donde se lance críticas al Gobierno, es positivo que se active la movilización que empuje al Gobierno progresista a avanzar en iniciativas de intervención del mercado.