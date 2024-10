Sumar dice que la reforma que convalida penas a etarras "no se presentó a escondidas" y pide al PP que "diga la verdad"

Afirma que la enmienda "no tiene nada que ver con Bildu" y se trata de aplicar en España el derecho europeo

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha defendido que la enmienda que convalida penas a etarras y que fue aprobada por unanimidad en el Congreso "no se ha presentado a escondidas", ya que se votó hasta en tres ocasiones. Además, ha reclamado al PP que sea "valiente" y reconozca que la reforma es "derecho comunitario" de "obligado cumplimiento".

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, el dirigente de IU ha recordado que la enmienda "es bastante extensa", que se presentó en un proyecto de ley que, "a diferencia de en otros en los que hay cientos, solo tenía trece", y que se debatió y votó hasta en tres ocasiones en la reunión de la ponencia, en la Comisión de Justicia y finalmente en el Pleno del Congreso.

"No es verdad que esto se haya hecho a escondidas y es que es un debate pacífico en términos jurídicos", ha esgrimido, añadiendo que la reforma "no va de terrorismo, si no de que los ciudadanos españoles "no sean discriminados respecto al resto de ciudadanos de la Unión Europea", y de que en un Estado de derecho "simplemente las normas penales no tienen destinatario en función de qué colectivo hablemos".

Santiago ha compartido que no le "entra en la cabeza" cómo "después de tres debates", en una enmienda que su grupo ya presentó en 2021, y "con juristas competentes en el PP y Vox", ambas formaciones puedan hablar de "un engaño". "Yo creo que el Partido Popular debe dejar ya de esconderse detrás de las víctimas", ha proseguido.

Al hilo, ha reclamado a los de Alberto Núñez Feijóo que o bien reconozcan "su incompetencia" o "sean valientes" y digan que la reforma les parece normal "porque es derecho comunitario, que es de obligado cumplimiento".

"El debate correcto es por qué el Partido Popular no tiene la suficiente valentía para decir la verdad, que es lógico que el derecho comunitario se aplique. De hecho, en la Unión Europea, las instituciones europeas, el PP ha votado a favor de esta norma. Francamente, lo que están (haciendo) es manchando toda la situación política recurriendo al terrorismo", ha sentenciado.

NO TIENE NADAR QUE VER BILDU

Preguntado sobre si la reforma presentada por Sumar se consensuó con Bildu, Santiago ha sostenido que su grupo "no consensúa enmiendas con nadie" y que se limitan a presentarlas. En este caso, según el portavoz de IU en la Cámara Baja, vio conveniente apoyarla no solo Bildu, sino también PP y Vox.

"Bildu viene apoyando los gobiernos de coalición de izquierdas desde hace cinco años. Hemos sacado adelante desde la Ley de Seguridad Ciudadana la reforma, ahora por fin con su apoyo (...) y francamente estamos en una situación de normalización absoluta, es decir, la violencia terrorista afortunadamente en España acabó hace muchos años", ha indicado.

En este sentido, ha mandado un mensaje de tranquilidad a las víctimas del terrorismo, expresando que entiende su "enfado", pero asegurando que "aquí no va a haber impunidad": "Nadie que se vaya a ver beneficiado por esto, si es que se ve beneficiado, que eso lo decidirán los tribunales, nadie va a cumplir menos de 20 o 25 años de cárcel".

Impunidad, en su opinión, en la que han tenido unos empresarios en Murcia que han "prostituido a menores" y se irán "de rositas". En el caso de la enmienda de Sumar es "la aplicación del derecho europeo en un país normalizado, en un Estado de derecho".