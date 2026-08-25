Sumar no duda que Sánchez comparecerá para hablar de la crisis de Ceuta y defiende la "total transparencia"

Archivo - La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martinez Barbero, ofrece declaraciones a los medios durante la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de los Diputados, a 23 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La co-coordinadora del Movimiento Sumar, Verónica Barbero, ha asegurado que no tiene dudas de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en el Congreso para hablar de la crisis migratoria de Ceuta "al igual que otros ministros" y ha expresado su defensa de la "total transparencia".

En una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, también ha valorado positivamente la designación de un mando único para gestionar la crisis migratoria de Ceuta, si bien ha urgido a centrar la acción de gobierno en la "seguridad de las personas" y a agilizar los procedimientos de acogida, especialmente el traslado a la Península de los menores y solicitantes de asilo.

En su apoyo a la decisión del mando único en Ceuta liderado por el ministro Ángel Víctor Torres, la dirigente de Sumar ha expresado que "hay que darle un impulso a esta crisis" y, del mismo modo, ha reclamado "responsabilidad" de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.

En este sentido, Barbero ha denunciado la actitud del PP y Vox, a los que acusa de mantener "un chantaje constante en materia de derechos humanos" y de desplegar una actuación que ha calificado de "racismo repugnante e intolerable". A su juicio, el PP "no está colaborando nada" y busca "fabricar miedo llamando invasores a quienes llegan, asociándolos con enfermedades (...) y pidiendo confinamientos, que los propios epidemiólogos consideran injustificados".

Así, la también portavoz parlamentaria de Sumar ha exigido al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que rectifique: "Debería pedir disculpas, atender a los datos, a la evidencia científica y al Estado de derecho".

EXTERNALIZACIÓN DE FRONTERAS

Por otro lado, Barbero ha afirmado que "Marruecos ha demostrado que no es un socio fiable" tras la crisis migratoria en Ceuta y, en esta línea, ha reclamado que la Unión Europea modifique de forma estructural sus directrices para "dejar de externalizar fronteras en países que no respetan los derechos humanos". Así, ha pedido "coordinación y firmeza" contra el país norteafricano, al que, a su juicio, España "ha delegado la gestión de sus fronteras".

No obstante, ha descartado la conveniencia de una visita del Rey a Ceuta, señalando que "las soluciones van a centrarse en las personas que necesitan auxilio" de las administraciones, y no en "visitas institucionales concretas". Para la portavoz, resulta fundamental que en las tareas de acogida y asilo se involucren de forma coordinada los ministerios de Defensa e Interior junto a las comunidades autónomas.

PRESUPUESTOS Y AYUSO

Por otra parte, Barbero ha asegurado que "habrá presupuestos generales del Estado" y que su formación los está negociando actualmente con el PSOE para lograr unas cuentas "potentes" centradas en vivienda, derechos sociales y pobreza infantil. Además, ha urgido al socio de coalición a aprobar tras el verano, el real decreto ley sobre vivienda, para evitar que los pisos turísticos encarezcan el precio del alquiler en las ciudades.

Finalmente, en cuanto a la polémica con el ático que la Comunidad de Madrid adquirió como oficina para la presidenta Isabel Díaz Ayuso, la dirigente de Sumar ha considerado que su expresión "chao pescao" es el reflejo de que a la dirigente autonómica "la han pillado con el carrito de los helados" ante un caso sobre el que la coordinadora de Sumar ha exigido nuevamente explicaciones.