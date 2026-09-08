Sumar pide que se desclasifiquen también todos los documentos sobre el Sáhara Occidental y la 'marcha verde'

1115103.1.260.149.20260908124224 El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha reclamado al Gobierno que desclasifique documentos relativos a la 'Marca Verde' --relativa a la ocupación de Marruecos del Sáhara Occidental-- y todo el proceso de retirada de España de la que fue su provincia hasta noviembre de 1975.

Durante una rueda de prensa en la Cámara Baja, ha valorado positivamente que el Consejo de Ministros haya decidido desclasificar informes policiales y de inteligencia respecto a la crisis de Ceuta y la entrada masiva de migrantes de finales de julio, que a su juicio es un "ataque híbrido" de Marruecos contra España con el "apoyo" de Estados Unidos.

En todo caso, Ibáñez ha enfatizado que esta decisión de desclasificar documentos les lleva también a exigir al PSOE que desbloquee de "manera inmediata" la Ley de Secretos Oficiales, que es un compromiso adquirido por el propio presidente Pedro Sánchez.

Y ha demandado que tiene que ponerse a disposición de la ciudadanía "toda la información relativa" al Sáhara Occidental, a la salida de España de la zona y a la denominada 'Marcha Verde'.

La portavoz parlamentaria del grupo plurinacional, Verónica Martínez Barbero, ha apostillado que cuanto más transparencia haya es mejor y que el Ejecutivo "acierta" con esta desclasifiación.

PIDEN QUE EL PP APOYE LA LEY DE NACIONALIDAD SAHARAUI

A su vez, la diputada de Más Madrid en el Congreso, Tesh Sidi, ha saludado esta iniciativa impulsada por su compañero en el grupo plurinacional y ha demandado que el PP vote a favor de la proposición de ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos cuando el Sáhara Occidental se encontraba bajo administración española.

Cuestionada sobre si teme que esta crisis pueda hacer que el PSOE reconsidere su posición en esta ley, Sidi ha dicho que los socialistas "no tienen otra opción que votar a favor" y ha advertido que si el PSOE cambiara el sentido de su voto sería "cavar su propia tumba" dado que se daría la imagen de que la soberanía del Parlamento estaría en duda por la injerencia extranjera.

"Pero reitero, sí que confío en que el PP pueda también mover su voto de la abstención hacia el apoyo porque la abstención no dice nada, es símbolo más bien de cobardía, en este caso en una norma tan crucial y que moviliza electoralmente", ha zanjado Sidi.

La portavoz parlamentaria de Sumar ha reclamado también que el PP tiene que votar a favor de la ley porque no puede decir que apoya a los saharauis y luego abstenerse. A su vez, ha criticado que Vox solo está en los "aspavientos" contra el monarca marroquí Mohamed VI repro luego se posiciona, bajo su criterio, junto a Rabat con su postura de oponese a esta norma.

"Este jueves tendremos la oportunidad de ver si (PP y Vox) también coinciden en la falsedad de sus gesticulaciones patrióticas, en las alharacas chovinistas (...) Si están con Marruecos o a favor de restaurar un derecho que la dictadura le arrebató al pueblo saharaui", ha agregado en otra rueda de prensa en la cámara.

NO ES EL MOMENTO DE DEPURAR RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

Respecto a la crisis, Martínez Barbero ha agregado que en su momento habrá que determinar si hay que depurar responsabilidades por la crisis de Ceuta, pero que ahora están centradas en dar soluciones a la emergencia migratoria, que pasa por proceder a traslado de migrantes a la Península.

A su vez, el diputado de Compromís ha opinado que ahora no es el momento de dirimir responsabilidades políticas, dado que sería "poco responsable", y está convencido de que cuando Ceuta recupere la normalidad y se aclare lo sucedido se depurarán "al más alto nivel" y quizás "a petición propia".

Tras alertar de que es "posible y coherente" pensar en la posibilidad de que haya "una injerencia electoral de potencias extranjeras", Ibáñez ha demandado al Gobierno que es el momento de la "audacia", la "templanza" y también de la "contundencia" porque España recibió un "ataque híbrido" que requiere una "respuesta diplomática y comercial" por parte de España.

Por tanto, ha considerado que el presidente Pedro Sánchez tiene que dar el paso de dirigirse el foco a Marruecos si mantiene que se está atacando a España por su política exterior.

Mientras, Tesh Sidi se ha preguntado qué le debe el PSOE a Marruecos para que todas sus decisiones "contenten" a Rabat y no sea capaz de señarlarles como causantes de esta crisis humanitaria en Ceuta.