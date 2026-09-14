Sumar reclama explicaciones al Gobierno de Vivas por la adjudicación de contratos por vía de emergencia en Ceuta

1116829.1.260.149.20260914152225 La cocoordinadora general de Movimiento Sumar, Rosa Martínez, y el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, intervienen durante una comparecencia ante los medios de comunicación, a 31 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sumar ha reclamado explicaciones al Gobierno de Ceuta, presidido por Juan Jesús Vivas, sobre las informaciones de contratos "a dedo" amparados en la declaración de emergencia en la ciudad autónoma, alertando de que en la pandemia de Covid-19 ya se vio como algunos "golfos" se aprovecharon de esa situación.

"Ya hemos visto lo que ha pasado en el Covid, en otras situaciones de emergencia, como algunos indeseables y algunos golfos hicieron uso de la contratación pública en un momento de emergencia social. La acogida es una cosa muy seria, no es un negocio y, desde luego, creemos necesario que se den todas las medidas necesarias", ha demandado la co-coordinadora general de Sumar y secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez.

Hacía referencia así a la información publicada por 'eldiario.es' relativa a que el Gobierno de Ceuta recurría al vía de emergencia y no publicitó la licitación de dos contratos de dos y tres millones.

Aparte, ha desgranado que la situación en Ceuta se va normalizando poco a poco con las infraestructuras de acogida pero ha insistido en reclamar que se traslade "cuanto antes" a la Península a los menores migrantes no acompañados.

También ha pedido al Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles que investigue si un grupo de militares en Ceuta impidió que un voluntario repartiera ayuda a los migrantes, como han visto en informaciones publicadas en prensa. Y es que ha desgranado que ese comportamiento es "intolerable" y tiene que tener "consecuencias".

Por otro lado, ha mostrado su solidaridad con los directores del documental 'Naza', galardonado en el festival de Venecia, después de que el ministro israelí de Cultura, Miki Zohar, deslizara que se les podía despojar de la nacionalidad. "Es completamente intolerable", ha zanjado para dejar constancia de que Sumar siempre respaldará la libertad de expresión.