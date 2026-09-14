Sumar se sacude presión de Podemos: Mantiene su hoja de ruta para elegir candidato y pide primero voluntad de acuerdo

1116816.1.260.149.20260914145220 Archivo - La secretaria de Estado de Derechos Sociales, María Rosa Martínez (d), junto a la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero (i), interviene durante el cierre de la Asamblea de Movimiento Sumar, a 11 de julio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los partidos de Sumar han subrayado que la propuesta de primarias abiertas planteada por la eurodiputada de Podemos Irene Montero no les presione y mantendrá su hoja de ruta para elegir su candidato y marca electoral.

Además, ha defendido que quieren una candidatura de unidad pero dejan claro que antes tiene que haber disposición al acuerdo por parte de los morados antes de hablar de métodos de definición del liderazgo del espacio.

En este sentido, la co-coordinadora general de Movimiento Sumar, Verónica Martínez, ha recalcado que solo conocen el planteamiento de Irene Montero por la prensa y sus declaraciones públicas, reivindicando su voluntad de encabezar una candidatura de izquierdas sometiéndose a unas primarias, en las que puede presentarse y participar cualquier persona ajena a Podemos y dirimir así la correlación de fuerzas entre los distintos sectores de la izquierda.

Durante la habitual rueda de prensa conjunta de los partidos que componen el socio parlamentario del Gobierno, se ha mostrado prudente al valorar positivamente que Podemos considere una necesidad de avanzar en una candidatura de izquierdas, que es lo que la gente demanda, pero ha reivindicado que Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid llevan trabajando desde hace un año con discreción desde el mes de febrero, cuando presentaron su iniciativa 'Un paso al frente' el pasado mes de febrero.

Por tanto, Martínez ha enfatizado que este movimiento de Irene Montero no altera sus planes y los partidos de Sumar van a mantener su hoja de ruta marcada y que el hecho de que no haya información pública aún sobre el candidato o la marca electoral de esta futura coalición, no implica que "no haya avances".

BUSCAR PACTOS RESPETANDO A TODAS LAS FORMACIONES

Además, ha agregado que lo importante es "buscar acuerdos respetando las posiciones de las distintas fuerzas políticas" y que una vez se dén habrá que ver cómo se concretizan, demostrando también la voluntad de colaboración conjunta entre organizaciones como, según ha relatado, constituye el grupo parlamentario plurinacional y la aliaza 'Un paso al frente'.

Respecto a si están dispuestos a participar en unas primarias, la también secretaria de Estado de Derechos Sociales ha insistido en que primero tiene que haber pactos y ha agregado que hay más partidos aparte de Podemos con los que se tiene que hablar en materia de alianzas electorales.

"Esta propuesta nos ha llegado por la prensa. Si en algún momento nos sentamos, pues discutiremos y hablaremos (...) Buscaremos un acuerdo y siempre respetando las posiciones de las diferentes fuerzas políticas", ha reafirmado la dirigente de Movimiento Sumar, quien ha precisado que hasta donde conoce no hay conversaciones formales con Podemos de cara al horizonte electoral.

COMUNS PIDEN NO PONER EL FOCO EN NOMBRES Y LISTAS

Mientras, la coportavoz de los Comuns, Aina Vidal, ve positivo que Montero dé a entender que quieren avanzar hacia una candidatura unitaria a la izquierda, pero ha pedido que el debate de la confluencia no se dé en los medios sino en el seno del trabajo interno de las organización.

También ha recetado que no se ponga el foco en los nombres y ha advertido de que cuando los partidos han trabajado sus alianzas a partir de las listas, han acabado "haciéndose daño".

Fuentes de la confluencia que aúna a los partidos del socio minoritario del Gobierno insisten en que el movimiento de Podemos no les obliga a acelerar la elección del candidato ni supone presión añadido, dado que eran conscientes de que en algún momento los 'morados' harían algún movimiento para tratar de agitar el tablero.

En este sentido, creen que cualquier intención de explorar alianzas tiene que darse por cauces oficiales y perciben que los morados quieren poner en valor a una dirigente por encima de su propia marca.

RECIBEN CON NORMALIDAD QUE COLAU NO DESCARTE VOLVER A LA POLÍTICA

Respecto a si son candidatables para el espacio Sumar el ministro Ernest Urtasun o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, quien este lunes ha dicho que podría replantearse volver a la primera línea política si se lo piden, la co-coordinadora de Movimiento Sumar ha rehusado hablar de quinielas de posibles candidatos.

En el caso de Colau, no ve mayor novedad que su disposición a seguir en al vida pública y cree que eso demuestra que el espacio de la izquierda está "vivo", con personas muy valiosas", y que nadie tira la toalla" No obstante, ha insistido en que los anuncios oficiales de candidato se harán en el momento oportuno.

Mientras, Aina Vidal ha comentado sobre Colau que "hace, ha hecho y seguirá haciendo política toda su vida", pero que no siempre desde las instituciones, y ha mostrado respeto a su voluntad.