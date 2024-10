Sumar tacha de "decepcionante" la comparecencia con "cero propuestas" y "falta de empatía" de la ministra de Vivienda

Errejón muestra su preocupación pero descarta crisis de Gobierno y pedir su cese: No es problema de nombres sino de orientación política

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha criticado que la comparecencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha sido "decepcionante", con "cero propuestas" y falta de "empatía" ante el clamor ciudadano.

Ante ello, su formación va a reflexionar sobre los próximos pasos para conseguir que el Ejecutivo enderece el rumbo y asuma una posición de clara intervención del mercado, si bien ha dejado claro que no hay "crisis de Gobierno" ni tampoco piden su renuncia dado que el problema no es de personas, sino de orientación política.

En los pasillos del Congreso, Errejón ha subrayado que había "muchos ojos puestos" en la intervención de Rodríguez y que su sensación es de "decepción" y "poca autocrítica", dado que no ha dicho nada de "obligar" al PP a desplegar el control de precios del alquiler en sus comunidades, limitar el alquiler de temporada o prohibir temporalmente compraventa de vivienda en zonas tensionadas que no sean para residencia habitual.

ADMITE QUE ESTÁN PREOCUPADOS: TIENE QUE ENCONTRAR EL RUMBO

Ante ello, el portavoz parlamentario ha admitido que la comparecencia de la ministra les "deja preocupados" y tienen que evaluar sus próximos pasos para "presionar" y proponer actuaciones al PSOE, dado que la vivienda es un asunto que no solo va a estar en la negociación de Presupuestos Generales sino que va a venir "por tierra, mar y aire".

A la pregunta de si están dispuestos a pedir el cese de Isabel Rodríguez, ha afirmado que el "problema es de orientación política del Ministerio, que debe elegir si "se está con la especulación o se está con el derecho a la vivienda".

"No hay una crisis de gobierno, hay una crisis de vivienda (...) No es una cosa de nombres, no es una cosa de hacer políticas que estén a la altura de lo que se espera para nosotros", ha apostillado Errejón.

De esta forma, ha confrontado que cuando desde el Ministerio de Trabajo se decidió subir el salario mínimo no le pidieron solidaridad a los empresarios, lo incrementaron por ley y que no hacerlo en el caso de la vivienda "no sintoniza en absoluto con la calle".