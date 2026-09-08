Sumar, sobre el TS y la 'ley de nietos': "Enésima prueba de que el Poder Judicial no quiere que este Gobierno gobierne"

Archivo - La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martinez Barbero, durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha criticado la decisión del Tribunal Supremo (TS) de suspender de manera cautelar el voto para las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que consiguieron la nacionalidad a través de la denominada 'ley de nietos', así como las nuevas altas en el mismo, salvo que acrediten que familiares sufrieron exilio.

"Estamos ante la enésima prueba de que el Poder Judicial no quiere que este Gobierno gobierne. Resulta muy difícil para ninguna persona progresista en este país confiar en la Justicia en estos momentos", ha lanzado la parlamentaria en declaraciones remitidas a los medios tras conocer la resolución del alto tribunal.

Martínez Barbero ha recalcado que la decisión del Supremo es "tremendamente preocupante" y "abre el camino a una deriva antidemocrática peligrosísima porque restringe el derecho al voto a quienes cumplen el requisito para ello".