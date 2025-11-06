Sumar ve una "estrategia suicida" el empeño de Junts en mantener su "fantasía de bloqueo absurdo" al Gobierno

La diputada de Sumar Aina Vidal, interviene durante un pleno del Congreso de los Diputados, a 28 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Sumar y dirigente de los Comunes, Aina Vidal, ha asegurado que la legislatura no está agotada pese a la "fantasía" de bloqueo "absurdo" de Junts, que, a su juicio, solo hace un favor al PP y les lleva a una estrategia "suicida" que favorece a la ultraderecha de Aliança Catalana.

"Estamos cansados de los efectos especiales y fuegos artificiales. Hay que ser serios y decir la verdad, que estas leyes que están vetando son necesarias para Cataluña y tendrán que sentarse a negociar. Eso o abrazarse de forma definitiva a Vox y al PP para una estrategia suicida", ha exclamado en declaraciones a los medios en el Congreso.

La coportavoz de los Comunes ha ironizado que la "literatura lo aguanta todo" pero ha espetado que la realidad se impone y hoy Junts no ha hecho ningún tipo de anuncio de bloqueo sino que, desde su punto de vista, ha evidenciado un relato de que va a votar de "forma coincidente" con Vox y PP.

De esta forma, ha asegurado que hay legislatura por delante y que van a llevar al Congreso muchas leyes de carácter social y beneficiosas para Cataluña y el resto de territorios, por lo que augura que "tarde o temprano" se tendrán que avenir a negociar y no caer en esta actitud "absurda" de bloqueo.

QUEDA MUCHA LEGISLATURA

"Queda mucha legislatura por delante para llevar a cabo normas", ha proclamado Vidal para criticar que si persisten con impedir la aprobación de leyes van a tener que explicarlo "muy bien" a la sociedad catalana, máxime cuando hay proyectos legislativos pendientes y que forman parte de las exigencias de los propios postconvergentes.

También ha asegurado que el movimiento de Junts no afecta a la intención de presentar Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026 y que el Gobierno está decidido a traerlos al Congreso, con independencia de que salgan adelante o no.

Ahí será cuando se compruebe si Junts está con las necesidades de los catalanes o se alinea con la ultraderecha, al incidir en que la formación de Puigdemont está en "caída libre" en las encuestas en favor de Aliança Catalana y que no remontarán el vuelo si precisamente "abrazan el racismo y fascismo" del partido comandado por Sílvia Orriols.

"No es abrazando las estrategias de la derecha que les vaya a salir bien en este sentido", ha zanjado Vidal para proclamar que si rechazan leyes clave no estarán bloqueando el Gobierno sino los avances para Cataluña.