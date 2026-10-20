El Supremo amnistía a Junqueras, Romeva, Turull y Bassa, los dirigentes del 'procés' condenados por malversación

Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras, durante la celebración de un desayuno informativo en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 17 de julio de 2026, en Madrid (España). - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha resuelto aplicar la ley de amnistía al exvicepresidente catalán y líder de ERC, Oriol Junqueras, y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, después de dos años desde su entrada en vigor y tras el aval del Tribunal Constitucional al perdón de la malversación, delito por el que fueron condenados los cuatro.

La Sala de lo Penal, la que juzgó el 'procés', ha dado ese paso en un auto, recogido por Europa Press, toda vez que el Constitucional le ordenó amnistiar a los dirigentes independentistas.

Con todo, los magistrados critican "la innecesaria grandilocuencia" del Constitucional, que "revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional" del Supremo.

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