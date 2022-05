El Supremo rechaza suspender de forma cautelar la entrada de Yolanda Díaz en la comisión del CNI

Asegura que la permanencia de la vicepresidenta hasta que el tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto no daña el interés general

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha denegado suspender de forma cautelar la entrada de la vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la Comisión de Asuntos de Inteligencia, tal y como pedía Vox.

En un auto, recogido por Europa Press, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acordado no acceder a la petición de los diputados de Vox en el Congreso de suspender el Real Decreto 586/2021, de 20 de julio, que incluye a Díaz en las reuniones de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia.

Los de Santiago Abascal defendieron en su recurso que "de no accederse a la medida cautelar el proceso perderá su finalidad legítima, produciéndose un perjuicio irreparable". Insistieron en que la no suspensión conllevaba a "innegables perjuicios al interés general" porque permitirá que una "persona sin habilitación legal" acceda a información "sensible" y participe en la toma de decisiones de la Comisión. Y aseguraron que la presencia de Díaz perjudicaba la "formación de una correcta comunidad de inteligencia" en España.

En 15 folios, los magistrados han desestimado los argumentos de la formación y han explicado que la permanencia de la vicepresidenta hasta que el tribunal se pronuncie sobre el fondo del Real Decreto impugnado no daña el interés general.

Así las cosas, el tribunal ha subrayado que suspender la ejecución de una disposición de carácter general -como el Real Decreto que se impugna-- sí supone un "grave perjuicio del interés público", por lo que ha optado por resolver el fondo del asunto antes de pronunciarse al respecto.

El año pasado se aprobó que Díaz formara parte de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia en sustitución del exvicepresidente segundo Pablo Iglesias tras su marcha del Ejecutivo para ser candidato en Madrid.

La integración en su día de Iglesias en la Comisión de Seguridad Nacional y la de Inteligencia estuvo rodeada de polémica ya que, para modificar la ley que regula la composición de este órgano, el Gobierno usó el decreto de medidas económicas para hacer frente a la pandemia.

DOS MAGISTRADOS SE DESMARCAN

Los magistrados Antonio Jesús Fonseca-Herrero y José Luis Requero, dos de los cinco jueces que han dictado el auto, han emitido un voto particular donde abogan por estimar la medida cautelar reclamada por Vox.

Han indicado que el Real Decreto impugnado, de 20 de julio de 2021, no tuvo en cuenta la sentencia dictada en mayo del año pasado por el Tribunal Constitucional (TC) que anuló el artículo de la Ley Reguladora del CNI que "permitía integrar en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia a los vicepresidentes designados por el presidente del Gobierno, al margen de quién ostente la presidencia, que sería otro vicepresidente también designado por su presidente".

"Luego hay base para estimar que se suspenda cautelarmente la vigencia de la norma impugnada dictada con la cobertura de esa norma con rango de ley declarada inconstitucional y que permite integrar en la referida Comisión Delegada a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social", han esgrimido los dos magistrados.

Además, han incidido en que, "desde el punto de vista del interés general, la relevancia de las funciones de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia exige que su conformación sea en todo punto ajustada a Derecho". "De ahí que por razón de la intensidad de la infracción cometida proceda suspenderse la vigencia y eficacia de una disposición carente no ya de cobertura, sino expresamente infractora", subrayan.

Han añadido como tercer motivo que "la cuestión ya no es tanto que siempre podría ejecutarse una sentencia estimatoria" del recurso en cuanto al fondo del asunto, sino que "tal sentencia sería ineficaz respecto de actos, acuerdos o decisiones tomadas por un órgano colegiado conformado infringiendo la norma que rige su composición".