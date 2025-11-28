El TC descarta amparar a Junqueras ante la decisión del TS de suspender la aplicación de la amnistía a la desobediencia

Archivo - El presidente de ERC, Oriol Junqueras. - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional (TC) ha inadmitido los recursos de amparo presentados por el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva y Dolors Bassa contra la decisión del Tribunal Supremo (TS) de suspender la aplicación de la amnistía al delito de desobediencia por el que se les sustituyó la sedición del 'procés' a la espera de que la corte de garantías resolviera la pregunta formulada por su Sala de lo Penal sobre ese ilícito y esa ley.

Según ha informado el TC, el Pleno ha considerado que los recursos de amparo han perdido su objeto después de que el Constitucional contestara a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo, para rechazarla.

"La resolución de dicha cuestión satisfizo extraprocesalmente la pretensión de los demandantes, pues el pronunciamiento del TC confirmó la validez del precepto cuya defensa pretendían articular mediante el recurso de amparo, extinguiendo así el interés jurídico actual de la queja y eliminando cualquier posibilidad de que subsistiera lesión efectiva del derecho fundamental invocado", expone la corte de garantías.

Cabe recordar que Junqueras, Römeva y Bassa, así como el expresidente catalán Carles Puigdemont, entre otros líderes independentistas, también han acudido en amparo al Constitucional para combatir otra decisión del TS, la de no aplicarles la amnistía a la malversación del 1-O. Sin embargo, estos recursos, que son los que podrían cambiar la situación personal de los condenados y los prófugos, no se resolverán hasta el próximo año, según fuentes jurídicas.