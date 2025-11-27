Tellado admite que Mazón pudo actuar "mal" en la dana pero pide "distinguir entre errores" y "la mala fe" de Sánchez

El presidente del PPCV, Carlos Mazón (i), y el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado (d), a su llegada a la Junta Directiva Provincial del PP de Alicante, a 25 de julio de 2025, en Alicante, Comunidad Valenciana (España). - Roberto Plaza - Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha admitido este jueves que el presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, pudo actuar "mal" el día de la dana pero ha subrayado que ha asumido "responsabilidades" con su dimisión. Dicho esto, ha pedido "distinguir entre errores" y la "mala fe" que, a su juicio, hubo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez tras la catástrofe del 29 de octubre, que dejó 229 fallecidos en la provincia de Valencia.

"Creo que es muy distinto actuar mal, cometer un error, que actuar de mala fe, intencionadamente, produciéndose los daños y las pérdidas de vidas humanas que todos conocemos. Y creo que hay que poner los dos comportamientos en la misma línea para compararlos", ha declarado Tellado en una entrevista en 'Telecinco', que ha recogido Europa Press.

Al ser preguntado expresamente si cree que es indigno Mazón y si está decepcionado con él ante las nuevas revelaciones que se van conociendo sobre el 29O, Tellado ha indicado que Mazón ya ha dado las explicaciones "donde tenía que darlas, en sede judicial cuando ha sido llamado" y "en las distintas Cámaras", en las Cortes Valencianas y en el Congreso.

Tellado ha resaltado además que Mazón "ha asumido la mayor de las responsabilidades que un político puede asumir, que es dimitir" y "ha reconocido sus errores". Dicho esto, ha pedido "distinguir entre errores y actuar de mala fe", ya que el "fatídico" 29 de octubre el Gobierno de Mazón "probablemente no actuó bien" y "cometió errores" pero "el que actuó de mala fe fue el Gobierno de España".

Así, ha subrayado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "abandonó a los valencianos para dejar solo al Gobierno de la Generalitat simple y llanamente porque era de un signo político distinto". A su entender, es "muy distinto actuar mal" y "cometer un error" que "actuar de mala fe".

ACUSA A RIBERA DE NO HACER LAS OBRAS DEL BARRANCO DEL POYO

El 'número dos' del PP ha insistido en que Mazón "ha asumido responsabilidades" y Pedro Sánchez no ha asumido "absolutamente ninguna sobre lo que hizo o no hizo su Gobierno, antes, durante y después de las riadas".

"Digo antes porque si la ministra Teresa Ribera hubiese acometido las obras en el barranco del Poyo, que estaban previstas por el gobierno anterior no se había producido ni una sola muerte", ha enfatizado, para añadir que el Gobierno "abandonó ese proyecto de forma irresponsable con las consecuencias" que ahora conocen.

Por eso, Tellado ha pedido al Partido Socialista de la Comunidad Valenciana que "se corte un poco" porque el Gobierno de España "no ha estado ni antes, ni durante, ni después de la dana", dado que ahora "debería estar dando ayudas" y "son los más rácanos y escatiman esas ayudas a las familias de los afectados".