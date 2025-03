Tellado advierte a Vox de que el PP no renunciará a sus "principios" para lograr un acuerdo de presupuestos en sus CCAA

Enmarca en la normalidad que los presidentes trabajen para poder contar con unas cuentas que doten de "estabilidad" a sus territorios

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha advertido este martes a Vox que su partido no renunciará a sus "principios" ni a sus "políticas" para lograr un acuerdo de presupuestos en sus comunidades. Además, ha enmarcado en la normalidad que los presidentes autonómicos que no tienen mayoría estén "trabajando" para poder contar con unas cuentas que doten de "estabilidad" a sus territorios.

"Desde luego ningún pacto de presupuestos vulnerará la línea ideológica del PP. No lo ha hecho en Valencia y no lo hará en ninguna otra comunidad si es que finalmente hay presupuestos en alguna de ellas", ha declarado Tellado al ser preguntado expresamente si los presidentes autonómicos del PP en Murcia y Aragón cuentan con el respaldo de la dirección nacional para "pasar por el atril" como dice Vox y sellar ese acuerdo presupuestario.

En una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces, Tellado ha indicado que "tener presupuestos, tanto en una comunidad autónoma como en el Gobierno de la nación, es positivo".

"Es la mejor muestra de estabilidad política. Y, por lo tanto, que los presidentes que no cuentan con mayorías en su Cámara estén trabajando para sacar adelante proyectos de presupuestos en sus respectivas comunidades para darle a su administración la estabilidad necesaria entra dentro de lo normal", ha enfatizado, para añadir que "lo que no es normal es que el Gobierno renuncie a la estabilidad que supone tener cuentas públicas".

"EN EL PP NADIE VA A CAMBIAR PRINCIPIOS POR VOTOS"

Según Tellado, en España se han "acostumbrado a lo anormal" pero "eso no quiere decir que lo anormal pase a ser normal". "Sánchez ha aprobado tan solo tres Presupuestos Generales del Estado en los siete años que lleva como presidente del Gobierno. Y es la mayor demostración de falta de proyecto político para el país", ha indicado.

Es mas, el portavoz del Grupo Popular cree que la falta de PGE es "la mayor demostración" de que en España tienen un Gobierno que "resiste" y "que improvisa", sin que trate de "resolver los problemas de los ciudadanos".

"Tenga claro que en el PP nadie va a cambiar los principios por votos. Para eso está el Partido Socialista. Y, desde luego, ningún pacto de presupuestos vulnerará la línea ideológica del PP", ha aseverado, para añadir que "para cambiar principios por votos ya está Pedro Sánchez".

EL PLAN DE LENGUA ÁRABE Y LOS PRESUPUESTOS DE MURCIA

Al ser preguntado por el escollo con el programa de lengua árabe en las negociaciones de los presupuestos entre PP y Vox en la región de Murcia, después de que el partido de Santiago Abascal exija que no se aplique, Tellado ha dicho desconocer la marcha de esas conversaciones.

"Lo que sí le puedo decir es que el PP de Murcia no renunciará a sus valores, a sus principios, a sus políticas para lograr el acuerdo y el concierto para sacar adelante esos presupuestos. No lo haremos, no lo hemos hecho nunca y no lo vamos a hacer", ha zanjado.