Tellado asegura que "no ha habido" contacto del PP con Junts y critica a Vox por sumarse a la "intoxicación" del PSOE

Exige la dimisión de Marlaska por dejar "abandonados" y sin medios a los agentes que luchan contra el narcotráfico



MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha negado contactos de su partido con Junts: "No lo hay y no lo ha habido". Y ha recriminado a Vox que se haya "sumado" a la "campaña de intoxicación" del PSOE y de varios medios que publicaron, citando fuentes 'populares', que Alberto Núñez Feijóo estaría abierto a un indulto condicionado al expresidente catalán Carles Puigdemont.

"Yo creo que son unas expresiones sacadas de contexto y que el PSOE se ha lanzado, además, en una campaña orquestada por determinados medios de comunicación para decir lo que no es y para mostrar cierto contacto entre el Partido Popular y el independentismo catalán, cuando no lo hay y no lo ha habido", ha declarado Tellado este lunes en una entrevista en Informa Radio, recogida por Europa Press.

Ha querido subrayar que el PP es contrario a la amnistía al procés por "ilegal, injusta e inconstitucional", y que también rechaza indultar porque en este momento Puigdemont "no reúne absolutamente ninguna de las condiciones que la legislación marca para un indulto de este tipo".

Tellado ha defendido que la postura del PP es la misma de siempre, "más allá de la campaña de intoxicación del Partido Socialista a la que lamentablemente se ha sumado Vox, de forma muy equivocada", ha afeado.

MARLASKA, "INCOMPETENTE"

Por otra parte, el portavoz 'popular' ha cargado contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la muerte de dos guardias civiles el pasado viernes en Barbate (Cádiz) que fueron arrollados por una narcolancha, y lo ha tildado de "incompetente".

"Los tiene abandonados frente a la lucha frente a mafias ilegales y sin los medios necesarios para poder hacer frente a ellas. Marlaska debe dimitir o debe ser cesado", ha reclamado, antes de denunciar que no se haya declarado la Zona de Especial Singularidad.

Para Tellado, este suceso demuestra la desventaja de medios con los que cuentan las fuerzas de seguridad. "Y eso, al final, la consecuencia directa no es sólo que actúen con plena impunidad" los narcotraficantes, "sino que además le ha costado la vida a dos profesionales", ha añadido.