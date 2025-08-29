Tellado condena el ataque a la sede del PP de Huesca: "No impedirá que sigamos defendiendo nuestras ideas"

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha condenado este viernes el ataque a la delegación provincial del Partido Popular en la provincia de Huesca, contra la que han lanzado dos pollos muertos, huevos y pintura roja.

"Todo mi apoyo al PP de Huesca, cuya sede ha sido vandalizada esta noche. Ningún ataque impedirá que sigamos defendiendo nuestras ideas y nuestros principios. Que lo tengan claro", ha expresado el mandatario 'popular' en un mensaje a través de su cuenta de 'X'.

Los hechos han ocurrido esta madrugada contra la puerta principal y cristaleras de la sede, ubicada en la calle Saturnino López Novoa de la capital altoaragonesa. La Policía Nacional ha abierto una investigación tras el ataque.