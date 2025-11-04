Tellado cree que Vox tendrá "altura de miras" para acordar el relevo de Mazón: "Nadie entendería que mareara la perdiz"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, a su llegada al desayuno informativo de Fórum Europa Tribuna Andalucía, donde presenta al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. A 24 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, considera que Vox tendrá "altura de miras" para acordar el relevo de Carlos Mazón al frente de la Generalitat valenciana y ha avisado que "nadie entendería que pudiera marear la perdiz".

En un almuerzo-coloquio en el Club Siglo XXI, que ha presentado el presidente de Murcia, Fernando López Miras, Tellado ha indicado que Vox en la Comunidad Valenciana "ha tenido altura de miras" y ha añadido que los valencianos "no entenderían otra cosa" y que la reconstrucción "se pare" porque "se abra un tiempo electoral" en la región.

"Creo que eso es lo principal en estos momentos y creo que Vox va a saber anteponer el interés general por encima del interés partidista. Y confío plenamente y sinceramente en que eso suceda. Nadie entendería lo contrario. Nadie entendería que ahora Vox se ponga a marear la perdiz", ha manifestado.

Además, ha recordado que hace "apenas cuatro meses" PPCV y Vox alcanzaron un acuerdo para la aprobación de los presupuestos de la comunidad y ha subrayado que "los términos del acuerdo están recientes". "Supongo que no tiene sentido que ahora varíen", ha indicado.

En este punto, Tellado se ha mostrado confiado en que pueda haber un acuerdo entre PP y Vox. "Si hemos sabido entendernos para conformar este Gobierno del cambio en la Generalitat valenciana, si hemos sabido entendernos para resolver la crisis de la dana y para resolver los problemas que afectan a esta provincia especialmente, creo que seremos capaces de entendernos para darle a la Comunidad Valenciana un presidente que pueda seguir el trabajo iniciado por Carlos Mazón en la tarea de la reconstrucción", ha reiterado.

SIN NOMBRES AÚN SOBRE LA MESA

Tellado ha indicado que Alberto Núñez Feijóo y Satiago Abascal han conversado sobre la situación tras la dimisión de Mazón y "los dos han coincidido en la necesidad de garantizar la estabilidad y la gobernabilidad de una comunidad que tiene que estar centrada en exclusiva en la reconstrucción".

En este sentido, el secretario general del PP ha recalcado que es "tremendamente importante darle estabilidad al Gobierno de la Generalitat Valenciana porque está solo" en esa labor de reconstrucción tras la tragedia.

"Y yo estoy seguro que si anteponemos el interés general, si anteponemos la reconstrucción de Valencia por encima de los intereses partidistas, ese acuerdo será factible y estará próximo", ha manifestado Tellado, para añadir que por ahora no han hablado de nombres.

