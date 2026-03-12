Tellado ve una "cortina de humo" la herramienta 'Hodio' y acusa a Sánchez de usar "la bronca" para movilizar a izquierda

Archivo - El secretario general del PP, Miguel Tellado, ofrece una rueda de prensa tras la noche electoral en la sede nacional del PP, a 8 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado este jueves que la herramienta 'Hodio' para medir el alcance de los discursos de odio en redes es una "gran cortina de humo" para no hablar de que en España hay un "Gobierno corroído por la corrupción". Además, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de recurrir a la "polarización", la "crispación" y "la bronca" para movilizar a su electorado y "mantener unido el voto de la izquierda".

"Esto no deja de ser una cortina de humo, una estrategia de distracción para no hablar de lo verdaderamente importante", ha declarado Tellado, un día después de que Sánchez anunciase la puesta en marcha de la herramienta 'Hodio' para "medir de forma sistemática la presencia, evolución y el alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales".

En una entrevista en 'Cuatro', que ha recogido Europa Press, Tellado ha afirmado que el odio "es un sentimiento a desterrar en cualquier sociedad democrática", pero ha señalado que el jefe del Ejecutivo vive de la "polarización" y la "crispación social", que "es la que alimenta los bajos instintos del voto que se pretende movilizar a través de las bajas pasiones".

ACUSA A SÁNCHEZ DE "DIVIDIR" A LA SOCIEDAD

A su entender, el comportamiento del jefe del Ejecutivo es "un grave error". "Creo que Sánchez ha hecho bien en llamar a esa app Odio con H, porque esa H es de humo, del humo que Sánchez pretende establecer", ha dicho, para insistir en que busca que no se hable de lo que está sucediendo en España, que es un "Gobierno corroído por la corrupción por los cuatro costados".

El secretario general del PP ha resaltado que el presidente del Gobierno "ha vivido de establecer un muro", de "dividir a la sociedad española" entre "los de izquierdas" y "los de derechas" y de "enfrentar a los hombres y las mujeres".

Dicho esto, ha indicado que el PP no quiere hablar de odio sino que quiere "ilusionar" a los españoles "con un futuro mejor" mientras que Pedro Sánchez "vive del odio, del resentimiento, por eso necesita irse a la guerra civil y a escenarios de confrontación".

Tras asegurar que la política española vive un momento de polarización que deben superar, ha reiterado que esa polarización ha sido "inspirada desde el propio Gobierno para mantener vivo a su electorado" con el objetivo de que "se mantenga unido el voto de la izquierda y de la izquierda más radical".

"IMPOSIBLE HABLAR NADA CON ESTE PSOE ATRINCHERADO"

El secretario general del PP ha subrayado que Alberto Núñez Feijóo pide el voto "para el cambio" y ha garantizado que cuando sea presidente del Gobierno lo será "de todos" los españoles, tanto de los que le votan como de los que no le votan.

"Cuando Feijóo sea presidente del Gobierno, será el presidente de todos y hablaremos con todos los partidos con representación en el Congreso de los Diputados, salvo con uno que se llama Bildu, porque creemos que no cumple los estándares democráticos en un país, en una democracia moderna como la nuestra", ha agregado.

Tellado ha admitido que al PP le separa "años luz" del PSOE de Sánchez y, por lo tanto, "hoy es imposible hablar absolutamente nada con este Partido Socialista atrincherado y en el que muchos socialistas ya no se sienten identificados".

En este sentido, ha señalado que Feijóo y Sánchez tienen "formas antagónicas de entender la política". "Pedro Sánchez está en el fango, en el ruido, en el lodo, en la bronca, en la polarización y desde luego nosotros intentamos todos los días hacer oposición a ese Gobierno e intentar que no nos arrastren a esa pocilga en la que Pedro Sánchez ha tratado de convertir la política española", ha aseverado.

IRONIZA CON QUE PUENTE DEBERÍA ESTAR "AL FRENTE DE LA APP HODIO"

El 'número dos' del PP ha ironizado con que "al frente de la App 'Hodio'" debería estar el titular de Transportes, Óscar Puente, porque es "el ministro más odioso de este Gobierno y el que se ha dedicado a insultar a diestra y siniestra en España sin ningún tipo de límite".

Es más, Tellado ha arremetido contra el ministro Puente por sus críticas a dirigentes como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y ha pedido respeto porque "se puede hacer política" sin "faltar al respeto a nadie". "Lamentablemente, Óscar Puente no lo entiende así, vive en la difamación, en la gresca, la falta de respeto", ha finalizado.