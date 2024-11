Temporal- Sánchez dice que él está "bien" y apunta a "grupos ultras" que en Paiporta querían hacer el mayor daño posible

Entiende la "ira legítima" y dice que no se va a desviar de atender a los afectados porque "las necesidades son muchas y muy urgentes"

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este martes que él se encuentra "bien" tras el incidente en la visita con los Reyes a Paiporta (Valencia), pidiendo diferenciar entre la "ira legítima" de los ciudadanos afectados por la DANA y los "grupos ultras perfectamente organizados" que el pasado domingo trataban de "hacer el mayor daño posible a las autoridades allí presentes".

Sánchez ha indicado que él está "bien" y centrado en atender a los afectados por la DANA porque "las necesidades son muchas y muy urgentes", al ser preguntado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros por el incidente en Paiporta cuando acompañaba a los Reyes y al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que fueron recibidos con insultos y el lanzamiento de objetos y de barro.

"Si uno mira las imágenes de la visita del pasado domingo es muy fácil diferenciar a aquellos que manifiestan su ira de una manera legítima, por su frustración, por la situación que están viviendo, de otros grupos ultras perfectamente organizados que iban a tratar de hacer el mayor daño posible a las autoridades que estábamos allí presentes", ha comentado Sánchez.

El jefe del Ejecutivo ha pedido no "desviar la atención de lo fundamental", que son los ciudadanos afectados por la DANA, para los que el Gobierno ha aprobado este martes en el Consejo de Ministros un primer paquete de medidas de ayuda que ha cifrado en 10.600 millones de euros.

"Yo estoy bien y, como he dicho hoy y dije además ese día, a mí no me van a desviar de la atención fundamental. Los protagonistas son los ciudadanos afectados, son los familiares de las víctimas, las víctimas, la reconstrucción y el relanzamiento de esta provincia de Valencia y otras que se han visto afectadas por esta emergencia climática", ha añadido.

Sánchez también ha agradecido las "muestras de solidaridad" recibidas tras el incidente en Paiporta que investiga el Servicio de Información de la Guardia Civil junto con un juzgado de Torrent.

"El Gobierno y yo mismo estamos a lo que estamos, estamos en lo importante, estamos en proteger a la gente y dar respuesta. Las necesidades son muchas y muy urgentes", ha terciado a preguntas de la prensa.