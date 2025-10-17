El 'think tank' del PSOE invita a FAES y al PP a un diálogo sobre la evidencia científica de la emergencia climática

Archivo - El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la presentación de la Fundación Avanza, en el Espacio La Próxima Estación, a 3 de julio de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Fundación Avanza reclama trabajar por un pacto de Estado para afrontar juntos el cambio climático sin "ideologías"

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Avanza, el 'think tank' del PSOE, ha invitado a centros de pensamiento de la derecha como FAES o Reformismo21 a un diálogo sobre la evidencia científica de la emergencia climática con el objetivo de que, "al menos en este tema", se puede llegar a "un diagnóstico común" sobre los efectos del cambio climático.

Esta invitación a la fundación FAES del expresidente del Gobierno José María Aznar y al 'think tank' del PP Reformismo 21, entre otros, tiene como objetivo aunar durante el mes de noviembre los esfuerzos para "afrontar unidos un pacto de Estado" y un "pacto de país" por le emergencia climática, dejando de lado cuestiones ideológica y enfocándose solo en la evidencia de la ciencia y en el "sentido común".

"Les queremos invitar a un diálogo para razonar, esta vez desde el mundo científico y de las ideas, ante lo que es una auténtica emergencia nacional para, al menos en este tema, podamos acercarnos a un diagnóstico común", ha explicado en declaraciones remitidas a los medios el presidente de la Fundación Avanza, Manuel Escudero.

El 'think tank' del PSOE ha recordado que "el cambio climático ya está aquí" y se muestra en "nuestros campos, montes y ríos", así como en "nuestros pueblos y ciudades" y en la vida diaria de los ciudadanos, "amenazando, causando daños gravísimos y matando a miles de personas cada año".

"Lo hemos sufrido con la violencia y persistencia de danas o con los últimos incendios de este verano, que han devastado casi 400.000 hectáreas en España", ha incidido la fundación.

POR UN PACTO DE ESTADO

El 'think tank' ha reivindicado que el impulso y la búsqueda de soluciones por parte del Gobierno de España "no ha cesado", convirtiendo "desde 2018" a España "en un referente global en energías renovables, entre otras cosas".

Eso sí, ha admitido que "no es suficiente" y que por ese motivo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto un Pacto de Estado frente a la emergencia climática a todas las fuerzas políticas para "prevenir, gestionar y superar mejor los desafíos climáticos extremos que se ciernen sobre nosotros".

"Como Avanza, pretendemos contribuir, desde nuestra esfera de actuación en el campo del pensamiento, a la ambición de que España llegue a ese gran pacto. Redoblando los esfuerzos para seguir avanzando decisivamente, para afrontar unidos en un pacto de Estado y un pacto de país la emergencia climática. No estamos ante una cuestión de ideología, sino de sentido común. Porque la evidencia y los datos están ahí", ha concluido Escudero.