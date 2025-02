Torres acusa al PP de "ocultar" el auto del TS que dice que las palabras de Aldama no están "mínimamente contrastadas"

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha celebrado el auto del Tribunal Supremo (TS) en el que se asegura que "en este momento" las afirmaciones del presunto conseguidor de la trama Koldo, Víctor de Aldama, no están "mínimamente contrastadas", acusando al PP de "ocultar" esta resolución para atacarle.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el diputado del PP Pedro Muñoz Abrines ha vuelto a sacar a colación el 'caso Koldo' al ministro Torres, acusándole de mentir en sus comparecencias en las diferentes comisiones de investigación y exigiendo su dimisión o su cese.

"La única duda que queda es si va a dejar de ser ministro por iniciativa propia con algo de dignidad o va a esperar a que le cese Pedro Sánchez. Porque si es imputado por el Supremo, y tiene usted muchas papeletas, Sánchez le va a cesar. Usted, como el señor Ábalos, será simplemente otro cortafuegos. ¿Sabe para quién guarda la impunidad total Pedro Sánchez? Para su esposa y para su hermano", ha señalado el diputado del PP.

UNA DOBLE VARA DE MEDIR

Ante esto, el ministro Torres ha acusado al diputado 'popular' de "manipular" sus palabras en la comisión de investigación, denunciando que el PP tiene "una doble vara de medir clara" en los casos de corrupción.

"Hay un abogado que traslada que su cliente ha cometido supuestos delitos de falsedad en facturas y también contra la hacienda pública, y resulta que ese señor es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid y ustedes entonces miran para otro lado, lo justifican, lo tapan", ha denunciado Torres.

El ministro ha continuado reprochando a los 'populares' su "incoherencia", sacando a colación el auto del Tribunal Supremo que señala que en este momento las acusaciones que hace Aldama contra Torres no están "mínimante contrastadas".

Al hilo, ha acusado al PP de "ocultar" este auto para seguir atacándole y ha recordado que hay un auto del Supremo que le ha dado "un tiempo" a Aldama para demostrar sus acusaciones: "El tiempo va corriendo".

"Yo espero que cuando finalmente quede probado que no hay nada, porque no se puede probar lo que no pasó, ustedes asuman sus responsabilidades políticas. Les estaré esperando", ha espetado Torres a la bancada 'popular'.