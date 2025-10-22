Torres contrapone su mandato en Canarias con el comportamiento de Mazón en la dana y la gestión de residencias de Ayuso

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene durante una sesión de Control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reivindicado su comportamiento al frente de la crisis del volcán de la isla de La Palma cuando era presidente de Canarias, contraponiéndolo con el comportamiento del dirigente valenciano Carlos Mazón durante la dana o la gestión de las residencias de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, durante la pandemia del Covid.

Así se ha pronunciado el ministro Torres durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde ha aprovechado una pregunta de la diputada del PP Patricia Rodríguez sobre su papel en el 'caso Koldo' para preguntar a la bancada 'popular' si les parece "ético" aplaudir a Mazón.

En concreto, la diputada del PP ha acusado a Torres de hacerse "la víctima" y "no pedir perdón" en diferentes situaciones durante las sesiones de control al Gobierno en el Congreso. "Es evidente que su gestión pública está rodeada de asuntos turbios y falsedades, y su responsabilidad política es estar y dar cuenta de sus propias contradicciones hoy y aquí, porque las responsabilidades judiciales ya las veremos", ha espetado a Torres.

Ante esto, el ministro Torres ha aprovechado para cargar contra Mazón, al que ha acusado de, "en vez de estar encabezando un comité de emergencia cuando hay nivel 2 en la Comunidad Valenciana, esté durante horas y horas desconectado, supuestamente comiendo y haciendo dejación de sus funciones".

APLAUDEN A MAZÓN

"¿A ustedes les parece ético y ejemplar? Porque cuando lo ven, lo aplauden", ha apostillado Torres, que ha contrapuesto la actitud de Mazón a su gestión durante el volcán de La Palma, cuando presidía los comités de gestión y estaba "dando la cara también ante los ciudadanos de Canarias".

Del mismo modo, ha preguntado a la bancada 'popular' si les parece "ético" que "la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid esté para un juicio oral por defraudar supuestamente Hacienda con facturas también supuestamente falsas de compra de material con una empresa que esa comunidad multiplica por varios la facturación".

"Eso para ustedes no solamente es ético, es también ejemplar como lo es la gestión de las residencias en las que no quisieron una comisión de investigación", ha añadido.

También se ha referido a la situación de los incendios de este pasado verano, reprochando que "haya presidentes que no están donde tienen que estar" cuando hay un nivel 2, para "terminar culpando a Sánchez y al Gobierno de España".