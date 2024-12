Torres niega las acusaciones de Aldama de acudir a pisos con "señoritas": "No puede haber prueba de lo que nunca pasó"

Dice que ampliará su denuncia contra el presunto conseguidor porque "mentir" no puede salir gratis

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha negado de plano las acusaciones en sede judicial del presunto conseguidor de la 'trama Koldo', Víctor de Aldama, que afirmó que acudía a pisos alquilados en compañía de "señoritas". "No puede haber prueba de lo que nunca pasó", ha afirmado.

Además ha adelantado que ampliará la denuncia que ya presentó contra Aldama por señalamientos similares, según ha indicado este lunes en declaraciones a los medios en el Congreso de los Diputados, después de la declaración de Aldama ante el Tribunal Supremo.

"Las mismas mentiras, las mismas falsedades y ni una sola prueba, porque no puede haber prueba de lo que nunca ocurrió", ha defendido el ministro después de que el presunto comisionista declarase ante el juez que pagaba el alquiler de varios pisos en Atocha y los barrios de Salamanca y Justicia a los que acudían Torres y también el exministro José Luis Ábalos en compañía de "señoritas".

"Ante, de nuevo, un ataque inaceptable al honor, a la honestidad, que es injurioso y calumnioso, he solicitado a los servicios jurídicos que nos hagamos con la exacta declaración que ha hecho hoy ante el Tribunal Supremo para ampliar la acción judicial pertinente", ha indicado.

En la misma línea se ha quejado de que Aldama está lanzando falsedades que pretenden hacer un daño moral y personal contra él y considera que los ataques al honor no pueden quedar impunes ni salir gratis.

Insiste además en que Aldama no tiene credibilidad porque hace acusaciones "sin mostrar ninguna prueba", pero reitera que en su caso "no es posible que presente ninguna porque no se puede probar lo que no ocurrió".