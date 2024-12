El TS incorpora a la causa contra Ábalos los documentos de Aldama y dice que aún no procede el volcado del móvil

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado incorporar a la causa que dirige contra el exministro de Transportes y diputado José Luis Ábalos los documentos aportados por el empresario Víctor de Aldama, también investigado en este procedimiento, aunque ha rechazado ordenar el volcado de su teléfono móvil.

El juez Leopoldo Puente ha dictado este jueves una providencia en la que da traslado de dichos documentos al resto de partes personadas en la causa, tanto acusaciones como defensas.

En la misma providencia, recogida por Europa Press, el instructor ha descartado ordenar en este momento el volcado del contenido de su teléfono móvil, que actualmente está incautado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que le investiga en otra causa por presunto fraude de hidrocarburos.

Todo ello, aclara el instructor, "sin perjuicio de lo que en su procedimiento pudiera resolverse y de aclarar, en la declaración del investigado, señalada para el próximo día 16 de diciembre, en qué concretos aspectos lo considera relevante para los hechos que aquí se investigan".

Cabe recordar que fue este mismo miércoles cuando el presunto conseguidor del 'caso Koldo', el propio Víctor de Aldama, remitió un escrito al Supremo en el que asegura entre otras cuestiones que pactó con el exministro José Luis Ábalos darle un piso ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid --valorado en 1,9 millones de euros-- como "garantía" de los pagos que una serie de constructoras le harían en un futuro a cambio de contratos "preadjudicados" de obra pública.

En ese documento, al que tuvo acceso Europa Press, también apunta que Carlos Moreno, jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le solicitó que "le facilitara oportunidades de inmuebles" y que, a raíz de eso, el empresario le pidió un favor para aplazar un embargo a una de sus sociedades, algo que se acabó concediendo.

El empresario sostiene también que "se tiene constancia de que determinadas constructoras suscribieron contratos de consultoría, para gestiones de obras adjudicadas en el extranjero, que encubrían comisiones por adjudicaciones de obra pública en España, con don Víctor Ábalos, hijo de don José Luis Ábalos".

EL VOLCADO DE SU TELÉFONO

Este miércoles el propio De Aldama también solicitó al juez del Supremo que analizase el contenido del teléfono móvil incautado por el juez Pedraz para probar sus presuntos contactos con "altos cargos del Gobierno".

El empresario incluye en su escrito pantallazos de los contactos guardados en su teléfono móvil del entonces presidente de Canarias y ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y de la en ese momento ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.

También incluye los de Carlos Moreno, jefe de Gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; Juan Manuel Serrano Quintana, ex jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ex presidente de Correos; y de Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de ADIF.

La defensa asegura que "en todos los contactos" a los que ha hecho referencia "se contienen comunicaciones por la vía de WhatsApp, relevantes para la presente causa especial, y que corroborarán muchos de los extremos relatados por Víctor de Aldama en su declaración" voluntaria del pasado 21 de noviembre en la Audiencia Nacional.

Pero indica que, "para acreditar las múltiples conversaciones que se contienen con altos cargos del Gobierno", es necesario "acceder al terminal del teléfono intervenido" por Pedraz en la causa sobre la presunta trama de hidrocarburos, donde De Aldama también consta como investigado y por la que llegó a estar en prisión provisional.