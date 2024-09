TS rechaza que la visita de Abascal a Netanyahu tras reconocerse a Palestina pusiera en riesgo la neutralidad de España

Inadmite una querella de Iustitia Europa contra el presidente de Vox



MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha señalado que el viaje del líder de Vox, Santiago Abascal, a Jerusalén para verse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, tras la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de reconocer el Estado de Palestina, no puso en riesgo la neutralidad de España en el conflicto de Israel con Hamás.

La Sala de lo Penal, en un auto recogido por Europa Press, desestima así una querella que presentó Iustitia Europa contra el presidente de Vox, al que acusaba de supuestos delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado recogidos en el Código Penal.

Abascal se trasladó el pasado 28 de mayo a Jerusalén, donde mantuvo una reunión con Netanyahu, ante el que elogió la "firmeza" de Israel frente a Hamás en la guerra en la Franja de Gaza y le aseguró que revocará, si llega a gobernar, el reconocimiento del Estado palestino llevado a cabo ese mismo día por el Ejecutivo de Sánchez.

El querellante entendía que Abascal, "consciente de sus actos, notorios y públicos, comprometiendo la neutralidad y seguridad del Estado", viajó a Israel para "dar apoyo a una nación extranjera, en una guerra donde España no interviene, y donde además las dos máximas autoridades judiciales internacionales han advertido al Estado de Israel de su conducta claramente genocida".

Consideraba que Abascal se había dirigido al máximo mandatario de un país en mitad de una guerra, cuando es el presidente del Gobierno "quien representa a la nación y quien tiene capacidad de tomar decisiones en asuntos de política exterior".

Los magistrados responden que los argumentos del querellante no satisfacen los elementos integrantes de los tipos por los que se formula querella.

"No solo no parece que la conducta del querellado sea susceptible de quebrar o poner en riesgo la neutralidad del España en la ofensiva militar israelí en el territorio de Gaza, sino que ni siquiera se infiere del contenido de la querella que la conducta del querellado haya supuesto la creación de un peligro efectivo, real y concreto de que España entre en un conflicto del que no es parte", expresan.

Y "lejos de ello, en la misma queda constancia de que el querellado ha actuado como presidente del partido político Vox expresando su parecer sobre la actuación del Gobierno de Israel y sobre cuál sería su actuación en el supuesto de que llegara a gobernar", zanja el TS, al que la Fiscalía informó a favor de no admitir la querella.