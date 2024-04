Turull (Junts): "Si se piensan que nos tienen cogidos por la Ley de Amnistía, se equivocan"

Insiste en que Illa no será presidente "ni por acción ni por omisión" de Junts



BARCELONA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha considerado que la Ley de Amnistía no corre peligro sea cual sea la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, --que comparece a las 11 horas-- y ha avisado al PSOE: "Si se piensan que nos tienen cogidos por la ley de amnistía, se equivocan".

"Si alguien se piensa que nos tiene secuestrados por la Ley de Amnistía o que haremos lo que sea por la ley de amnistía está equivocadísimo", ha reiterado en el una sesión del ciclo de conferencias 'Catalunya decideix' organizada este lunes por El Periódico.

Turull ha recordado de que Junts alcanzó un acuerdo con el PSOE para esta legislatura, pero ha avisado de que "no está escrito en ningún lugar que cada vez que el PSOE presente una cosa" Junts le deba votar a favor.

"NO PACTAREMOS CON EL PSC"

En Cataluña, Turull ha asegurado que Junts+ no pactará con el PSC y ha reiterado que "Illa no será presidente ni por acción ni por omisión de Junts" porque, entre otras cosas, critica que el socialista no ha defendido a los catalanes que sufren por culpa del Estado, ha dicho.

Ha afirmado que durante la campaña "ha quedado muy claro que quien tiene la nación en la cabeza y en el corazón" es el candidato de Junts+ a las elecciones al Parlament, Carles Puigdemont, y ha recriminado al candidato de PSC, Salvador Illa, tener en la cabeza y en el corazón a Sánchez, ha dicho textualmente.

UN GOBIERNO "NETAMENTE INDEPENDENTISTA"

Ha insistido en que Junts+ quiere un gobierno "netamente independentista" y ve probable volver a pactar con ERC tras la ruptura en esta legislatura, ya que considera que hay reproches que hay que guardar en la mesita de noche, ha dicho textualmente.

Ha matizado que en el caso de que los republicanos queden por delante de Junts, les apoyarán "depende de qué gobierno plantee" ERC; no obstante, considera que después de los comicios tendrán que sentarse a hablar para ponerse de acuerdo.