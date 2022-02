Unidas Podemos dice que toca ser "humilde", "reflexionar" y centrarse en crear un proyecto "ilusionante"

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha admitido que el resultado de la candidatura han sido "malos" y toca analizar "en profundidad"

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Aina Vidal, ha señalado que los resultados en Castilla y León llaman a la "humildad" en Unidas Podemos y ahora "toca reflexionar" de cara a impulsar un proyecto "ilusionante".

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, tras ser preguntada por las consecuencias de los comicios del 13-F y sobre el planteamiento de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, favorable a un "cordón democrático, que no sanitario" a Vox.

Vidal se ha limitado a señalar que esta cita electoral, en la que Unidas Podemos pasó de dos a un solo escaño y la pérdida de unos 40.000 votos pese a concurrir por primera vez Podemos e IU en esta región, requiere un análisis y relanzar un proyecto progresista con vistas a las próximas elecciones de 2023.

Previamente, la también ministra de Trabajo ha subrayado que los resultados de Unidas Podemos en Castilla y León "son malos" y toca reflexionar sobre las causas que han originado que solo tenga un diputado regional.

También ha valorado que la "peor de las noticias" tras las elecciones de Castilla y León es que "la extrema derecha pueda decidir sobre la vida de las mujeres, sobre la educación de los hijos o sobre la sanidad pública".

"Me gustaría que tuviéramos un país en el que el cordón democrático, que no sanitario, se impusiera. Cualquier posición favorable a que no dependa la educación, la sanidad, la dependencia y los servicios públicos de la extrema derecha en España", ha desgranado.

Desde Unidas podemos enmarcan esas referencias a la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que valoraría la posibilidad de la abstención del PSOE si los populares rompen sus pactos con Vox en toda España.

También opinan en el espacio confederal que estos comicios requiere una pausa en todo el arco progresista, que ha padecido una desmovilización de su electorado, que apela a una dirigencia que ahora debe tener altura de miras.

Además, aprecian que se ha puesto de manifiesto que un discurso centrado en la problemática concreta de los ciudadanos ha podido calar más en el votante que los elementos puramente ideológicos, algo que han explotado mejor las candidaturas de la 'España vaciada' y marcas regionalistas.

Por otro lado, fuentes de la confluencia confederal insisten en que la figura de Díaz, que estuvo alejada de la campaña y solo participó en un acto al estar centrada en la reforma laboral y el salario mínimo interprofesional, tiene la capacidad de impulsar un nuevo proyecto de país, del que no momento no hay fecha para que se inicie ese proceso de escucha activa que proclamó.