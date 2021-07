Unidas Podemos ve positivo pero mejorable el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos ha remarcado que el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática es "positivo" pero también tiene margen de mejora para incorporar más avances acorde con las reivindicaciones de los colectivos memorialistas, que intentarán llevar a término durante el trámite parlamentario.

La diputada del grupo y portavoz de En Comú Podem, Aina Vidal, ha subrayado en rueda de prensa que "echan de menos" algunos aspectos, como el habilitar reclamaciones económicas a las víctimas de la dictadura franquista.

También aspiran que las vulneraciones de los derechos humanos que tuvieron lugar durante la transición sean contemplados también como "crímenes de la dictadura".

No obstante, celebran una ley que introduce "no pocos avances", como el hecho de que la Fundación Francisco Franco no reciba subvenciones públicos, pero es un anteproyecto "claramente mejorable".

Por su parte, la portavoz adjunta del grupo parlamentario, Sofía Castañón, ha destacado que coincide en la necesidad de trabajar por la "justicia, la verdad y la recuperación de la memoria democrática" y, por tanto, son "muy claros" en su afán por conseguir que este proyecto legislativo responda a las demandas de los colectivos memorialistas.