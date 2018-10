UPN exige ejecutar "hasta el último céntimo" de las partidas de los PGE de 2018 para Navarra

Actualizado 19/09/2018 13:42:40 CET



La ministra replica que sólo disponen de seis meses para ejecutar las inversiones prometidas por el anterior Gobierno

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) Íñigo Alli ha interpelado en el Congreso a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que garantice la ejecución de las partidas recogidas en favor de la Comunidad Foral de Navarra en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018, y le ha advertido de que reclamará su inclusión en las próximas cuentas estatales si no se realizan las inversiones presupuestadas antes del 31 de diciembre.

"Quiero recoger el compromiso del PSOE de que aquellas partidas que no se hayan agotado a 31 de diciembre de este año, se repitan en los Presupuestos del próximo año. Ahí tendrán nuestro apoyo", ha afirmado Alli durante la defensa de una interpelación en la sesión de control al Gobierno en la Cámara Baja.

El parlamentario navarro ha lamentado que esta semana la política haya vivido del "espectáculo", incrementando sus "audiencias", pero también su "descrédito". Se ha referido con ello a "la batalla de los másteres y de los doctorados", y, aunque ha deseado la "reconversión" de la universidad pública, ha reivindicado que se recuperen temas de "verdadero interés general" para la ciudadanía.

Así, ha reclamado que el Ejecutivo ponga en marcha las partidas de las Cuentas de 2018 destinadas a Navarra, tales como la jubilación anticipada de docentes o miembros de la Policía Foral, el incremento de examinadores del carnet de conducir, la concreción de inversiones para la llegada del AVE, la limpieza del río Ebro para evitar inundaciones o el uso gratuito para los navarros de la AP-15. En este sentido, el diputado navarro ha reclamado "hasta el último céntimo" comprometido con su autonomía.

HACIENDA PROMETE CUMPLIR EL ARTICULADO DE LEY

Por su parte, la ministra Montero ha reiterado el compromiso del Gobierno con ejecutar todo el articulado de los PGE, pese a que fuesen los impulsados por el PP antes de la moción de censura que le sacó de la Moncloa, y ha recordado que los actuales Presupuestos entraron en vigor en julio, por lo que solo han tenido "mes y pico" para ejecutarlos.

"No ha sido este Gobierno el responsable de las audiencias, hemos sido la diana de otros grupos que prefieren desacreditar", ha dicho Montero en alusión a esa "batalla de másteres", pero ha insistido en que el Gabinete socialista cumplirá con la ley y con los Presupuestos. Así, ha prometido que al menos la "gran mayoría" de partidas estarán ejecutadas antes de final de año.

"Con eso me voy a quedar: ha dicho que va a cumplir la ley", ha replicado Alli, aunque ha pedido que "el compromiso del PSOE" vaya más allá y que, en el caso de que no dé tiempo a que todas las partidas se "hayan agotado" antes del 31 de diciembre, el Gobierno las incluya en las Cuentas de 2019, que aún trata de sacar adelante. "Me gustaría que me diga compromisos firmes, fechas y planes concretos", ha agregado.

Montero ha hecho hincapié en que tan solo tienen seis meses para ejecutar los Presupuestos y ha aseverado que tal vez Alli debería "pedir cuenta a la bancada 'popular'". "Le reitero, estamos comprometidos a la aprobación presupuestaria y espero que su formación tienda la mano", ha concluido la ministra.