Urkullu subraya que el Gobierno Vasco "no se resigna" y ayudará a las iniciativas para esclarecer los crímenes de ETA

En diciembre entregará a las familias de medio centenar de víctimas informes personalizados de atentados sin esclarecer

VITORIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reconocido este jueves que "es muy difícil lograr hoy el esclarecimiento judicial completo de los crímenes de ETA sin resolver", ya que en su mayoría, fueron perpetrados hace más de cuarenta años, pero ha asegurado que el Gobierno Vasco "no se resigna y contribuirá con las iniciativas que planteen este objetivo".

Además, ha recordado que en el marco del proyecto Cuadernos de Memoria y Reconocimiento para "contribuir a los derechos de verdad y justicia de las víctimas mortales del terrorismo de ETA en casos de esclarecimiento incompleto", estos informes serán entregados a las familias de medio centenar de víctimas el próximo 17 de diciembre, para "reparar, en la medida de lo posible, el daño añadido que han padecido".

En el pleno de control al Gobierno Vasco que está celebrando la Cámara vasca, la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha preguntado al lehendakari por qué no se reunió con la delegación de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que visitó Euskadi a principios de este mes de noviembre y que reclamó "justicia y verdad" para las víctimas del terrorismo, y que se sigan investigando los crímenes de ETA sin resolver.

Urkullu ha explicado que el citado grupo de trabajo "no se puso en contacto con el Gobierno Vasco" y tampoco con otras instituciones como el Parlamento Vasco, "sede de la voluntad de la ciudadanía vasca". "Se trata de una cuestión no solo de respeto institucional, sino de pura cortesía institucional", ha defendido el lehendakari.

Martínez ha rechazado las explicaciones de Urkullu recordando que el PNV tiene representación europea, y ha asegurado que el lehendakari sabía que la delegación visitaba Vitoria pero cree que "no le interesaba lo más mínimo recibir a esta delegación, a la que su partido ya cerró la puerta en Europa".

Asimismo, ha acusado a Urkullu de no hacer "absolutamente nada" en los últimos años para resolver los crímenes de ETA y "por el contrario, acuden a una manifestación, junto a Bildu, para pedir el acercamiento de presos a Euskadi, acercamiento de etarras que no han condenado estos crímenes y no han ayudado a resolver estos asesinatos".

"Su deber como representantes de las instituciones del País Vasco es dar la cara, participar activamente y poner todos los medios a su alcance para poner blanco sobre negro, y contribuir a que se haga justicia con las víctimas", ha reclamado la parlamentaria de Vox.

El lehendakari, por su parte, ha subrayado que "es difícil de entender que la delegación no tuviera interés en conocer la opinión del Gobierno Vasco", y ha recordado las iniciativas desarrolladas por su ejecutivo sobre los atentados mortales de ETA no esclarecidos.

Además, ha explicado que desde distintas instancias del propio Parlamento Europeo se pidió que se incluyese en la agenda de este grupo un encuentro con responsables del Gobierno Vasco. "Todos los intentos resultaron baldíos", ha afirmado Urkullu, quien ha insistido en que su Ejecutivo estaba "plenamente dispuesto a aportar su opinión y su contribución" a esclarecer los asesinatos de ETA sin resolver.

"Lo seguimos estando porque este grupo plantea un objetivo que compartimos", ha señalado, antes de subrayar que su Gobierno "responde con hechos". Además, ha recordado que en marzo del año 2014 encargó un informe sobre la situación procesal de los atentados perpetrados por organizaciones terroristas con resultado de muerte.

Urkullu ha señalado que se trataba de una iniciativa "pionera, que ningún gobierno había puesto en marcha con anterioridad", informe que se presentó en diciembre de 2014. Asimismo, ha recordado que de las conclusiones del informe se deriva que más del 70% de los atentados no esclarecidos corresponden a la década de los año 70 y principios de los 80.

"La experiencia demuestra que es muy difícil lograr hoy el esclarecimiento judicial completo de crímenes que, en su mayoría, fueron perpetrados hace más de cuarenta años", ha señalado.

"NO SE RESIGNA"

No obstante, Urkullu ha asegurado que "el Gobierno Vasco no se resigna y contribuirá con las iniciativas que planteen este objetivo". En este sentido, ha recordado que ha puesto en marcha el proyecto 'Cuadernos de Memoria y Reconocimiento' para "contribuir a los derechos de verdad y justicia de las víctimas mortales del terrorismo de ETA en casos de esclarecimiento incompleto".

"Estos Cuadernos son una contribución que busca reparar, en la medida de lo posible, el daño añadido que han padecido estas víctimas", ha indicado.

Según ha detallado, su elaboración se basa en un trabajo de investigación, documentación, y recopilación iniciada hace tres años en colaboración con la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

Asimismo, ha informado de que el próximo 17 de diciembre medio centenar de familias recibirán este informe. "Será nuestra contribución a la dignidad, la humanización y el reconocimiento de esas víctimas. Nuestra contribución a su derecho a la verdad y la justicia", ha apuntado.

Urkullu ha explicado que estos cuadernos ofrecen a cada familia "además de la verdad disponible a día de hoy, un reconocimiento personalizado humano y ético".