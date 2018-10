Valls señala que el separatismo no tiene futuro en Europa pero se ha beneficiado de la falta de contrarrelato

Publicado 28/06/2018 15:20:02 CET

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro francés Manuel Valls ha asegurado este martes que el separatismo no tiene futuro en el contexto europeo, pero que se ha beneficiado de la falta de un contrarrelato articulado desde los grandes partidos liberales.

En su intervención en el cierre de la III Semana Atlántica, a la que ha acudido junto al expresidente José María Aznar, el exmandatario francés ha advertido sobre los desafíos que acechan a Europa, entre los cuales ha hecho una especial referencia al separatismo y al populismo.

"El separatismo no tiene futuro en Europa, ya somos muchos estados y naciones y si seguimos partiendo no quedara nada. Se trata de una ilusión que como no hay contrarrelato, ni una defensa de los valores europeos liberales por parte de los grandes partidos de derecha e izquierda, lo acogen los populismos", ha reflexionado Valls, en una llamada a los partidos socialdemocrátas y conservadores a aunar fuerzas en este frente.

Valls, que ha dicho que el problema de los nacionalismos no está en las "mentes" de los dirigente europeos, ha reivindicado como contraposición el patriotismo. "El patriotismo es el amor a los tuyos, el nacionalismo es el odio de los otros. Se puede ser patriota y mezclarlo con amor a Europa para ser fuertes en el mundo. Eso son valores", ha asegurado.

En opinión del expremier galo la democracia está "en peligro de muerte" y la situación requiere de "valor y visión", por ello ha incidido en que los partidos tradicionales en Europa se unan y reflexionen juntos. Según lamenta Valls, estos partidos piensan parecido y hacen cosas similares cuando gobiernan y sin embargo "no son capaces de luchar en contra del populismo", con los que, ha avisado, no cabe una alianza posible por razones de valores.

CRISIS MIGRATORIA

También ha hecho una referencia para la crisis migratoria en el Mediterráneo y en particular para la situación del buque Aquarius, Valls ha defendido la gestión de la crisis asegurando que se actuó con "generosidad" y "responsabilidad" y ha puesto en valor que salvar a personas debe ser un "honor" para un Gobierno.

Sin embargo, ha insistido en que debe haber un debate a largo plazo que pasa por revisar la relación entre Europa y África. Tras repasar algunos de los datos demográficos que apuntan a un crecimiento exponencial de la población en los países africanos, ha concluido que la situación requiere inventar un nuevo sistema que gestione la migración, como sucedió en Estados Unidos a principio de siglo XX.

"El gran reto para Europa es el puente que tenemos que construir, el nuevo horizonte con África. Pensar Europa sin pensar en este continente es negar el futuro a Europa", ha subrayado, por lo que ha llamado a "ser valiente", "revisar tratados" e incluso imponer políticas si otros países europeos no quieren avanzar.

"¿La migración va a cuestionar lo que somos como europeos y nuestra identidad?", se ha preguntado, para explicar que hay que decidir cómo organiza Europa la migración para "inventar" un modelo que acoja al tiempo que responde a expectativas laborales y preserva la democracia.

ELECCIONES EUROPEAS 2019

Por último, el ex primer ministro francés se ha referido a los comicios europeos del año que viene señalando que van a suponer un "salto al vacío" para las fuerzas tradicionales dada la crisis que atraviesa la socialdemocracia y los problemas internos que tienen los conservadores, como en Alemania.

Ante esto, ha reiterado que los valores para los europeístas y demócratas deben ser más importantes que las diferencias políticas, por lo que ha instado a "avanzar juntos", avisando de que la segunda fuerza política del Parlamento Europeo puede ser la coalición de formaciones populistas.