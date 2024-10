Vicepresidente de Canarias culpa al Gobierno central de que no se reforme la Ley de Extranjería: "Tiene que responder"

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, del PP, ha responsabilizado al Gobierno central de que no se haya todavía alcanzado un acuerdo para reformar la Ley de Extranjería: "El Estado tiene que responder".

Según Domínguez, desde el Ejecutivo de Canarias están a la espera de que el de Pedro Sánchez aclare varios asuntos, como "por qué no quiere solicitar a la Unión Europea la ayuda que brinda", ha dicho en declaraciones a los periodistas antes de participar en el Comité Ejecutivo Nacional del PP que se celebra este lunes en Madrid.

El vicepresidente del Ejecutivo canario también ha mencionado la necesidad de desplegar Frontex, la agencia europea de fronteras, "para evitar que sigan saliendo esas pateras y cayucos desde la costa africana y sigan muriendo personas".

Asimismo, ha llamado la atención sobre la ayuda económica "importante" para Canarias y Ceuta, señalando que se tiene que tener en cuenta que "la Unión Europea tiene partidas específicas" para estos territorios.

Y ha incidido en la oficina de asilo, afirmando que "tan solo en Canarias hay mil niños malienses que tienen derecho a asilo político y no se les está atendiendo", así como "derivar a menores no acompañados hacia países miembros", un asunto "sumamente importante".

"Por lo tanto, el Estado tiene que responder. Tengan claro que si hoy no se modifica la Ley de Extranjería es porque no tenemos Gobierno, porque no hay apoyo suficiente, no porque el Partido Popular no esté", ha expresado al ser preguntado si ve posibilidades para un acuerdo, añadiendo que los 'populares' van "por responsabilidad a atender lo que necesita Canarias en particular y España en general".