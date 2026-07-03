El vicepresidente de la SEPI admite reuniones sobre el rescate de Air Europa antes de que se abriese el plazo de ayudas

El vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora (c), a su llegada a los juzgados de Plaza Castilla, a 3 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, ha admitido este viernes que se produjeron reuniones relacionadas con el rescate que el ente público concedió a Air Europa antes de que se abriese el plazo de petición de las ayudas.

Así lo han trasladado fuentes jurídicas a Europa Press tras su declaración como investigado ante el magistrado José María Escribano, que instruye la causa en un juzgado de Madrid por presuntas irregularidades en el préstamo de 475 millones de euros que la entidad concedió a la aerolínea en noviembre de 2020.

Lora, que ha contestado a todas las partes, ha negado irregularidades en la concesión del rescate a la aerolínea y ha explicado que los mencionados encuentros tuvieron lugar en julio de 2020, según las fuentes.

En estas reuniones habrían participado representantes del equipo técnico y jurídico de Globalia, miembros de la SEPI y del Ministerio de Economía, entonces liderado por Nadia Calviño, de acuerdo al relato de las fuentes.

A la salida de su declaración, que ha durado aproximadamente una hora y media, Bartolomé Lora ha rechazado hablar con la prensa, si bien su abogada ha manifestado que su cliente ha contestado "a todo el mundo porque puede contestar a todo el mundo".

REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACIÓN

La imputación de Lora parte de una querella de PP y Vox que fue admitida a trámite por el titular de la Plaza 49 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid.

En un auto al que tuvo acceso Europa Press, el magistrado apreció que los hechos denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa".

Escribano acordó, asimismo, requerir a la SEPI para que identifique al secretario del consejo gestor, los vocales con voz y voto en las sesiones del consejo gestor, los invitados a las sesiones del consejo gestor sobre el rescate de Air Europa, los técnicos instructores del expediente y el autor del informe de la Abogacía del Estado que dio luz verde al préstamo, "todo ello a fin de ser citados en la forma que corresponda" tras la declaración de Lora.

De la misma forma, el magistrado reclamó a la SEPI el expediente íntegro relativo al préstamo, las actas íntegras, borradores, anexos y documentación distribuida a los vocales y la presidencia en las reuniones en las que se trató el expediente, los listados de los asistentes a las reuniones, la consulta formulada de los antecedentes remitidos y el informe completo emitido, "especialmente sobre deudas o impedimentos y su interpretación".

También solicitó los informes de fiscalización o control sobre la operación, las observaciones, reparos, recomendaciones y respuestas de SEPI y el consejo gestor al respecto, además de correos electrónicos, notas internas, minutas, informes ejecutivos y comunicaciones con gabinetes ministeriales relativos al expediente entre el 1 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.

Al respecto, fuentes jurídicas han señalado que el vicepresidente de la SEPI todavía no ha hecho entrega de esta documentación.